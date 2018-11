50 Años de 'Kick out the Jams': Grito de rebelión

La gira 50 Aniversario de los seminales MC5 (Motor City Five), rebautizados bajo el nombre MC50, celebra en directo el 50 cumpleaños de Kick out the jams, el mítico álbum de los de Detroit, y pasará por Murcia de la mano de 'Fuzzville!!!', el festival de garage y punk rock.

La mítica banda, formada en 1964, regresa a los escenarios con una alineación de lujo capitaneada por su guitarrista original, Wayne Kramer, que incluye a miembros de Soundgarden (Kim Thayil), Fugazi (Brendan Canty), King's X (Doug Pinnick) o Zen Guerrilla (Marcus Durant), para repasar los temas de su corta pero trascendental carrera como una de las bandas que, en los años 60, más contribuyeron a asentar los pilares de lo que acabaría siendo el sonido punk y hard rock. MC5 es, junto a The Stooges, la banda más conocida del protopunk.

Sus influyentes canciones han sido versionadas por bandas de la talla de Rage Against The Machine o Pearl Jam. Kick out the jams no solo es el tema más emblemático de la banda; también se convirtió en un eslogan dentro del rock and roll. El público lo adoptó como grito para revelarse y romper con las normas; el ambiente incendiario lo impregna.

La situación política y el conflicto social en las ciudades industriales de EEUU son las aguas por las que navegan MC5.

Las bandas que surgieron en Detroit en esos momentos clamaban por un cambio social y político; llamaban a los ciudadanos a tomar la calle, donde se leían pintadas como 'Arde, nena, arde'.