Serrano: "Pagar por viajar nos hace más ricos"

Casado, padre de dos hijos, Claudia de 24 años y Daniel de 20, el doctor José Antonio Serrano es el candidato del PSOE a Alcalde del Ayuntamiento de Murcia para las próximas elecciones municipales. En la actualidad ocupa el cargo de secretario general de la Agrupación Socialista del municipio de Murcia. Con él hablamos de sus aspiraciones políticas y de los mejores veranos de su vida.

¿Cuál es tu trayectoria profesional?

Estudié en colegios públicos y en el instituto Alfonso X El Sabio, luego estudié Medicina hasta el doctorado, hice mi examen MIR, fui interno residente en La Arrixaca, director médico en la Cruz Roja de Murcia y en 1985 monté el servicio de Urgencias del Morales Meseguer, hasta la fecha.

¿Cuándo descubriste tu faceta política?

Siempre estuve en contacto con el entorno político de la Sanidad, fui miembro de la Dirección para la Defensa de la Sanidad Pública con el grupo médico de Comisiones Obreras a nivel nacional. Militante socialista desde el 86, secretario de Sanidad en la ejecutiva regional con Francisco Abellán y después con todos los ejecutivos. Hoy soy secretario general de la Agrupación Socialista del municipio de Murcia y candidato a la alcaldía.

¿Cuál recuerdas como el mejor verano de tu vida?

Me acuerdo de las temporadas que pasaba de pequeño en la casa de mi madrina en Los Alcázares. Esos baños de aguas cristalinas, rodeado de caballitos de mar. De más joven, con 16 años también tengo buenos recuerdos poniendo copas en Ibiza. Me recorrí todas las calas en moto. Y ¿cómo no? aquellos momentos que ya cogíamos el coche de algún amigo y un saco de dormir y podíamos irnos a cualquier sitio. Eso era extraordinario.

¿Vas a tener vacaciones este año?

Teóricamente las de mi trabajo y sí quiero tener una semana de desconexión y nos iremos a La Manga, tenemos un apartamento pequeñito allí. El resto del tiempo seguiré trabajando en el terreno político, visitando empresas, asistiendo a fiestas para estar presente en la calle. Pero hay que descansar unos días, sobre todo con el calor que tenemos en Murcia.

¿Te gusta viajar?

Mucho, hace ocho meses hicimos un viaje a Argentina y disfrutamos de las ballenas, de los glaciares y de la Naturaleza. Viajar es fundamental. He viajado desde joven, me he recorrido toda Europa, parte de África y Sudamérica como mochilero. Viajar es la única cosa por la que pagas y te hace más rico.

¿Recuerdas las canciones de verano?

Siempre me ha gustado en verano ir a La Mar de Músicas y al Jazz de San Javier. ¡Qué pena que se perdiese el festival de jazz de Murcia!. Escuché La Vieja Trova Santiaguera en La Unión y a Miguel Ríos en el Mazarrock con su Generación límite o a Leño y sus Maneras de vivir, que actuaron juntos esta noche, por cierto. También me gustaba Déjame de Los Secretos y ¿cómo no? Sabina con Y nos dieron las diez, o B.B. King. Me encanta todo.

¿Ibas al cine de verano?

De pequeño iba al cine Alarcón, por una peseta nos daban un cucurucho de palomitas y gaseosa. Veía sobre todo películas de Western y de Bruce Lee. Ya más mozo, me acuerdo de los veranos en el Murcia Parque, con la nevera, y películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, El bosque animado... Veladas estupendas con amigos y amigas tomando el fresco y viendo cine.

¿Tu primer amor fue en verano?

He tenido amores que duraban lo que dura el verano. El gran amor lo encontré en el autobús que iba de Santa Eulalia a El Raal pasando por Puente Tocinos. Mi gran amor, que iba vestida con uniforme y unos ojos que rompían.

¿Eres más de chiringuito o sombrilla?

Sin lugar a dudas de chiringuito, un café, con el periódico, al lado del mar no tiene precio.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

Quintico, pulpico murciano y hueva con almendras. Ya no quiero nada más, con eso voy bien servido.

¿Lees más en verano?

Siempre. Ahora estoy con Patria de Aramburu y Los pacientes del doctor García de Almudena Grandes. Estoy con ganas de leer a Muñoz Molina, uno de los escritores más importantes en lengua castellana, con Un andar solitario entre la gente, sobre cómo una ciudad maravillosa se destroza con dinero.

¿Haces deporte en verano?

Disfruto con cualquier deporte todo el año. Me gustó mucho el baloncesto y he hecho hasta rugby. Ahora practico el ciclismo por la mota del río.

¿Has practicado nudismo?

No, nunca, pero sí he estado en sitios donde se practicaba, sobre todo en Ibiza. No creo que tuviese pudor, pero nunca lo he hecho.

¿Cuales son tus próximos proyectos?

Pasan más por la actividad política. Lo primero serán cinco conferencias sobre las debilidades y fortalezas del municipio de Murcia. Hablar de empleo, de la huerta, pedanías, deporte... para sacar ideas para mejorar la vida de los vecinos y lograr un municipio más integrado. Y, por supuesto, seguir trabajando de médico.