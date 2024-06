El UCAM resiste, el Madrid aprieta

Golpeó primero el UCAM Murcia CB en Valencia, y también en Málaga. Pero no pudo continuar anoche su espectacular racha domicilio en los play off de la Liga Endesa al caer en el primer partido de la final ante el Real Madrid (84-76). El conjunto universitario ha dado la cara en su primer partido en el WiZink Center, dominando la primera mitad hasta dos minutos finales en los que su rival despertó, y aguantando las embestidas hasta llegar al tramo final con esperanzas de poder cambiar el guion tras rozar los 20 puntos de desventaja.

Mostró de nuevo el equipo de Sito Alonso su espíritu guerrero y luchador, el de no dar un solo balón por perdido ni nada por hecho. Tuvo que esperar el Real Madrid hasta que sonara la bocina final para poder poner las notas después de un arreón murciano que le permitió situarse a ocho puntos a falta de dos minutos. No pudo voltear el guion finalmente un UCAM que comenzó a acusar su desgaste físico ante el paso adelante del Real Madrid y este lunes, a las 20.30 horas (Movistar +), tendrá una nueva oportunidad en el segundo partido de las finales.

La habitual defensa en zona 2-3 que ha llevado al UCAM Murcia hasta este punto al equipo murciano, donde no ha podido contar con sus pívots Marko Todorovic ni Simon Birgander, le permitió controlar al Real Madrid durante los primeros 18 del encuentro. Sin embargo, la electricidad e imprevisibilidad de Facundo Campazzo le creó problemas constantemente para atacar esa situación defensiva a pesar de mantener al equipo blanco a raya desde el triple. Aún así, no se desganchó tampoco en ningún momento de la segunda mitad el cuadro de Sito Alonso, ni siquiera cuando el cuadro madrisita logró el +17 al filo del tercer cuarto. La fe y el acierto de Radebaugh (8 puntos), Sant-Roos (13 puntos) y Hakanson (11 puntos), junto a un Caupain (16 puntos) que continúa de dulce en este play off, le permitieron mantenerse a rebufo de los locales. Aunque no fue suficiente para dar finalmente la sorpresa.

Arrancó el UCAM Murcia el partido con su habitual defensa en zona 2-3 en estos play off, que no sorprendió del todo al Real Madrid. Sabía lo que se iba a encontrar el conjunto blanco desde el principio y las diabluras de Campazzo se convirtieron en su mejor arma para romper la fórmula universitaria (6-7). Solamente falló eso en el plan defensivo de Sito Alonso, porque el Real Madrid no fue superior a su rival a pesar de ejecutar casi el doble de lanzamientos. Controló el rebote, pero lo encontró tiros cómodos y muestra de ello es que tampoco logró conectar desde el triple, con un 0/7 al término del primer cuarto (10-10). El UCAM, por su parte, tras un parcial de 6-0 que tuvo que parar con tiempo muerto, se mantuvo siempre cerca en el marcador y con un triple de Sant-Roos, tras más de cuatro minutos sin anotar, cerró este periodo (18-13).

Un parcial de salida de 0-6 colocó al UCAM Murcia por delante y le sirvió para dominar buena parte del segundo cuarto. El conjunto universitario enlanzó sus mejores minutos hasta entonces con un triple de Caupain después de que Chus Mateo tuviera que solicitar tiempo muerto (20-22). A partir de ahí, el cuadro murciano aguantó el tipo en el intercambio de canastas con acciones de gran nivel y creando la duda al Real Madrid en ataque al no poder anotar con facilidad. Sant-Roos se unió a Caupain para coger las riendas del UCAM y Ennis permitió mantener el liderazgo en el WiZink Center (28-33). Sin embargo, en los dos últimos minutos de la primera parte el equipo blanco se desató. Todo hizo click con el primer triple convertido local, por mediación de Sergio Rodríguez, junto a dos acciones consecutivas de Yabusele para alcanzar el descanso con el 37-33.

El tercer cuarto fue un periodo de ajustes, por lo menos al inicio. El Real Madrid dio un paso adelante en ataque, con mucho más acierto y determinación que la mostrada en los anteriores veinte minutos, mientras que el UCAM tuvo que ajustar su defensa en zona en varias acciones ante un Tavares que comenzó a romperla desde la media distancia (46-39). Trató de cambiar el ritmo Sito Alonso con tiempo muerto, pero el Real Madrid aprovechó su inercia positiva y el equipo murciano continuaba atorado en ataque (49-43). Hasta que finalmente logró romper el partido. Comenzó a mostrar el UCAM su descontrol, un poco fuera de sus casillas ante el dominio del equipo de Chus Mateo, con una falta de Kurucs sobre Hezonja en un triple a la desesperada, y a partir de ahí Campazzo marcó los tiempos para contar con +17 de ventaja (60-43). Las 6 pérdidas del UCAM en este periodo le lastraron demasiado y así se llegó al desenlace (64-48).

No ocurrió nada imprevisible en el inicio del último cuarto. O al menos algo que no se hubiera visto antes en el play off del UCAM. Y es que el equipo universitario obligó a Chus Mateo a solicitar tiempo muerto tras abrir un guion de partido completamente nuevo con tres triples consecutivos, dos de Radebaugh, para darle un importante mordisco al marcador (69-59). Aguantó el UCAM en este intercambio de canastas para mantenerse a nueve puntos a falta de menos de cinco minutos para el final, pero daba la impresión de tenerlo todo controlado el Real Madrid pese a los avisos de su rival (74-63). Sin embargo, con la vuelta de Campazzo a pista, el equipo blanco firmó un parcial de 5-0 al encontrarse mucho más acertado que en la primera parte desde el triple ante el desgaste físico que ya presentaba el UCAM (79-63). Aún así, el espíritu del constante lucha hasta el final permitió a los murcianos colocarse a ocho puntos por mediación de Sant-Roos a falta de dos minutos (79-71). Tuvo sus opciones de poder cambiar el final, pero el Madrid sentenció (84-76).

La afición se vuelve a reunir en el Zig-Zag para una noche histórica

Centenares de aficionados del UCAM Murcia CB acompañaron y apoyaron ayer a su equipo en el WiZink Center en el primer partido del club en unas finales de la Liga Endesa. No obstante, los seguidores que no pudieron desplazarse a la capital vibraron con el partido en el centro de ocio Zig-Zag, como durante todo el play off.

La Opinión se suma a la histórica clasificación del UCAM Murcia CB en su primera final de la Liga Endesa obsequiando a sus lectores el próximo miércoles de un póster muy especial elaborado por Pedro Ponce, creativo ceheginero gran aficionado al deporte que muestra a todos los componentes de la plantilla de forma diferente.

Todos los jugadores que han pasado esta temporada por el club, hasta los que se marcharon como Thad McFadden y Jordan Sakho, aparecen en este póster que se entregará gratuitamente con el ejemplar del próximo miércoles, coincidiendo con el partido en el Palacio de los Deportes frente al Real Madrid para el que ya se han agotado todas las entradas.

Sito Alonso y sus ayudantes, Blagota Sekulic y el cartagenero Lucas Pérez, y los jugadores Ludde Hakanson, Troy Caupain, Dylan Ennis, Arturs Kurucs, Wilhem Falk, Howard Sant-Roos, Jonah Radebaugh, Rodions Kurucs, David Jelínek, el capitán Nemanja Radovic, Dustin Sleva, el joven murciano Fabián Flores, Yannis Morin, Moussa Diagné, Marko Todorovic y Simong Birgander aparecen en esta composición tan especial que seguro que gustará a las decenas de aficionados del UCAM Murcia, que tendrán así un recuerdo de una temporada que está siendo muy especial.

Cuartofinalista de la Copa del Rey, tercer clasificado de la Basketball Champions League, quinto en la liga regular y finalista de la ACB es lo que ya ha conseguido un UCAM Murcia 2023-2024 que siempre estará en el recuerdo.