Real Murcia Imperial: los posibles rivales en la lucha por el ascenso

La Real Federación Española de Fútbol anunció la pasada semana el sorteo de la final nacional en busca del ascenso a la Segunda RFEF. El representante de la Región de Murcia, Real Murcia Imperial, ya sabe cuáles pueden ser sus rivales y también sabe que el sorteo es puro.

En la publicación, la RFEF deja claro que no habrá condicionantes en el sorteo, y da igual que el cuadro murcianista haya terminado en una posición mejor que su rival, hay las mismas opciones que la vuelta sea en casa o fuera. La clasificación liguera tampoco influiría si tras la prórroga del partido de vuelta el resultado siguiera con empate, el ascenso en ese caso se decidiría en la tanda de penaltis. Los beneficios por haberlo hecho mejor que tu rival no tienen validez en esta última fase.

Estos son los posibles rivales.

Grupo I (Galicia): Gran Peña FC.

Grupo II (Asturias): L'Entregu

Grupo III (Cantabria): Laredo.

Grupo IV (País Vasco): Portugalete.

Grupo V (Catalunya) : L'Hospitalet.

Grupo VI (Comunidad Valenciana): FC Jove Español.

Grupo VII (Comunidad de Madrid): Colonia Moscardó.

Grupo VIII (Castilla y León): Salamanca UDS.

Grupo IX (Andalucía Oriental): Almería B.

Grupo X (Andalucía Occidental): Xerez Deportivo FC.

Grupo XI (Baleares): RCD Mallorca B.

Grupo XII (Canarias): Unión Sur Yaiza.

Grupo XIV (Extremadura): CD Coria

Grupo XV (Navarra): CD Ardoi.

Grupo XVI (La Rioja): Anguiano.

Grupo XVII (Aragón): CD Cuarte.

Grupo XVIII (Castilla-La Mancha): Toledo.

Las preferencias en este tipo de sorteos suelen ser buscando lo que no quieres que te toque más que el mejor rival posible porque no es fácil calibrar el nivel de todos los equipos. Los grupos valenciano, madrileño y catalán se entiende que suelen ser los más fuertes y cada temporada se prefieren evitar. Este año al estar en el grupo VI el Jove Español y ser un viaje tan cercano a San Vicente del Raspeig, no sería un mal rival. Hay dos equipos, además, que es mejor no tenerlos delante debido a la grandeza de sus proyectos y su poderío económico, el Salamanca y el Toledo, además el rival canario no suele ser un destino favorito para los clubes de la Región debido a la distancia y complejidad del viaje, este año sería la isla de Lanzarote para medirse al Unión Sur Yaiza.

El sorteo se realizará a las 13:00 en la sede de la RFEF de Las Rozas y estarán presentes miembros del club grana. La idea que tiene el equipo murcianista es que el partido que juegue de local se dispute el domingo a las 11:00 ya que ha dado suerte en las dos primeras rondas y la afición ha respondido.