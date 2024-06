Imperial-Cieza: solo quedará uno

El Cieza y el Real Murcia Imperial dejaron todo abierto tras el partido de ida. Los ciezanos fueron superiores en La Arboleja, en especial en la segunda parte, pero fueron incapaces de irse con ventaja. Los esparteros en el segundo periodo se adueñaron del esférico y consiguieron arrinconar al filial en su campo, pero los acercamientos no fructificaron, en especial el remate de cabeza al larguero de Fran Garnés cuando se cumplía el tiempo reglamentario. El empate a uno definitivo obliga a los de Paco García a ganar el partido de hoy (11:00 horas) en Nueva Condomina para clasificarse, ya sea en los noventa minutos o si hay prórroga, porque ha terminado el partido en empate, deberá ganar en el tiempo extra para evitar caer eliminados. No hay penaltis.

El Real Murcia Imperial no está mostrando en esta fase de ascenso el nivel que mostró en la liga regular, en especial en la segunda vuelta donde fue el equipo que mejor terminó la competición. Hay dos dudas respecto a la alineación que pondrá Carlos Cuéllar que está haciendo muchos cambios en los tres partidos que ya se han jugado. El guardameta y el delantero centro traen de cabeza al técnico de cara durante la semana. El pasado domingo puso bajo palos a Erik, lo esperado tras la inseguridad que mostró Garzón ante el Lorca Deportiva, pero el guardameta falló en el tanto del Cieza, veremos en quien confía. Respecto a la delantera, Belmonte fue la apuesta como referencia arriba cuando no ha sido titular prácticamente nunca durante la temporada, pero fue sustituido en el descanso. Ángel, el máximo goleador del equipo no ha partido desde el once en ningún partido y Divine, el que más opciones tiene de partir como titular, no ha visto puerta de momento en los play offs. En la defensa y el mediocampo sí que parece más fácil acertar. Juande, Jesús Hernández, Junior y Lilu deben formar la defensa murcianista, mientras que Totti, Raúl Sanchís, Mariano, Raúl Martínez e Ismael Ferrer deben completar el once.

Alternativas para sorprender

Andrés Carrasco como titular es la gran duda para el técnico visitante. El ex entrenador del Real Murcia los entrenó durante 27 partidos en la temporada 2016/2017 vuelve al Enrique Roca y tendrá que decidir entre las diferentes opciones de las que dispone. Hay opciones reales de que la eliminatoria se alargue hasta la prórroga y deberá decidir si sale con sus dos nueves de referencia desde el inicio o guardar uno de ellos para el segundo periodo. En la zona defensiva parece que la opción de cuatro defensas se está imponiendo en este tramo del curso a los tres centrales.