El UCAM Murcia CB arranca hoy en el WiZink Center de Madrid (20.30 horas, Movistar) una final histórica no solo para un club que está a punto de cumplir los 40 años de vida, sino para todo el baloncesto español. El equipo de Sito Alonso ha sido capaz de romper moldes, de acabar con el status quo establecido en la mejor liga de Europa, y ahora, por qué no, dar la sorpresa al todopoderoso Real Madrid como ya hizo con el Valencia Basket y el Unicaja Málaga.

Un UCAM Murcia sin vértigo desafía el poder establecido | ACB / dioni garcía

Con Dustin Sleva con una fisura en una costilla, Rodions Kurucs jugando infiltrado por un fuerte esguince de tobillo, Howard Sant-Roos con molestias en una rodilla, y sin sus dos pívots de referencia, Simon Birgander y Marko Todorovic, ha llegado el UCAM Murcia hasta la final, creciéndose ante las adversidades y ganando todos los partidos fuera del Palacio de los Deportes, mostrando un gen competitivo extraordinario. Pero llegados a este punto, será la propia hambre de unos jugadores que ya han hecho historia la que determinará qué pasará en una eliminatoria a cinco partidos dispar, entre un equipo subcampeón de la Euroliga y que lo ha ganado todo en las últimas temporadas (Supercopa y Copa esta campaña), contra otro sin vértigo y sin miedo a perder.

Los madridistas llegan a esta insólita final después de la decepción de perder la final de la Euroliga, pero con las pilas cargadas y menos desgaste en los play off. Superaron el Gran Canaria en dos partidos y al Barça en tres en una semifinal donde los azulgranas apenas plantaron batalla, salvo en el partido en el Palau.

«Somos underdogs»

Hoy se verán por cuarta vez esta campaña murcianistas y madridistas. En liga, un triunfo para cada uno (106-92 en Madrid y 73-61 en Murcia), mientras que en los cuartos de final de la Copa del Rey el triunfo cayó del lado de los hombres de Chus Mateo por un ajustado 84-79: «Creo que el Madrid de la fase regular no es el mismo que en play off, da un paso adelante en los tramos finales de temporada. Hay que buscar lo que hicimos bien en esos partidos que jugamos contra ellos pero hay que seguir con la mentalidad de que no somos favoritos, somos underdogs, pero podemos tener nuestras posibilidades de ganar», decía ayer en rueda de prensa con su hijo en brazos un sonriente Dylan Ennis, quien fue un jugador determinante en el quinto partido en Málaga. «Sabía que el equipo iba a necesitarme e intenté dar un paso adelante y superarme», añadía, alabando el «gran trabajo» de Sito Alonso. «Tuvimos momentos muy buenos en Málaga, todos juntos pudimos remontar el partido y ganar; y seguramente vamos a necesitar ese tipo de momentos de estar juntos como grupo, equipo y como familia que somos para afrontar la final contra Madrid».

Ganar un partido en Madrid es el objetivo que se ha marcado el UCAM Murcia, que sería otra gesta más de este equipo esta campaña, porque nunca en su historia ha vencido a domicilio al gigante blanco. Pero esta plantilla irreverente, descarada y desafiante, que quiere emular al TDK Manresa de 1998 de Luis Casimiro y Chichi Creus, no encuentra límites pese a que enfrente estarán jugadores como Facundo Campazzo, Edy Tavares, Sergio Llull o Dzanan Musa. Hagan juego.