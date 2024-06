El Barça también despide a Roger Grimau

Un año ha durado Roger Grimau como técnico de baloncesto del Barça. Apenas un año. Tenía contrato hasta 2025, pero el club azulgrana ha oficializado lo que ya se sabía desde que el Madrid cerró la temporada en blanco con ese contundente 3-0 en el Palau.

No tenía entonces palabras el ya exentrenador azulgrana. Ni tampoco argumentos para justificar el descenso en el rendimiento de su equipo, un proyecto nuevo de corta vida. Tan corta que ni 12 meses ha podido estar Grimau sentado en el banquillo. Primero salió Xavi en el fútbol y ahora Grimau en el baloncesto.

Xavi Pascual, el gran candidato a sucederle

En su comunicado, el Barça ha anunciado que "ha decidido rescindir el contrato" de Grimau, exprensándole su "agradecimiento por la profesionalidad, el compromiso y la dedicación que ha mostrado" en el club azulgrana. "El Palau Blaugrana siempre será tu casa", le dice el club en esa nota en la que anuncia su despido.

De momento, el Barça no ha dado pistas, al menos oficialmente, sobre quien sucederá a Grimau, aunque el gran candidato es Xavi Pascual, una vez cerrada su etapa en el Zenit de San Petesburgo. Pero no es la única vía en la que trabaja Joan Carles Navarro, el manager general de la sección de baloncesto, interesado si no sale lo de Pascual, quien dio la Euroliga en el 2010 al club azulgrana. Jaka Lakovic, técnico del Gran Canaria, también figura en esa lista, aunque se necesitaría pagar 300.000 euros para ejecutar su cláusula de salida.

La etapa de Grimau ha sido corta y mala. Fue anunciado su fichaje en el verano pasado (28 de junio 2023) y se ha concretado su salida en junio de 2024. Vino para suceder a Saras Jasikevicius en “una apuesta y cambio radical”, como lo definió el pasado domingo Navarro, manager general de la sección de baloncesto recordando que "no todo es culpa del entrenador porque algunos jugadores no han estado a la altura". Pero el primero que sale es el técnico, quien solo ha ganado un título en esta temporada: la Liga Catalana. .

La apuesta y el cambio, con un importante recorte en el presupuesto, no le ha salido nada bien al Barça, aunque no todo es responsabilidad de Grimau, según el ejecutivo. Pero este ya se venía venir el epílogo a tan breve estancia en el Palau. "¿Mi futuro? No soy idiota, el balance es malo", apuntó el técnico quien en su primera experiencia en la elite no ha logrado imponer sus métodos.

4 títulos perdidos, 3 ante el Madrid

El Barça ha ido perdiendo valor y credibilidad a lo largo de la temporada. Perdió la posibilidad de ganar la Supercopa con el Madrid (80-90, septiembre). Meses más tarde (febrero 2024) también se le escapaba la Copa ante idéntico rival (85-96) y entre un clima de tensión en el vestuario, sintetizado en las malas relaciones con WillY Hernangómez, el fichaje estrella de la temporada tras la marcha de Mirotic.

La desconfianza hacia el trabajo de Grimau se acentuó al verse escurrirse la opción de entrar en la ‘final four’ de la Euroliga tras la derrota en el quinto y último partido en el Palau ante Olympiacos (59-63, mayo). Y todo se cerró con el 3-0 del Madrid, también en la pista azulgrana (92-95). O sea, ha sido la más que evidente incapacidad del Barça de Grimau para competir contra el Madrid, que le ha quitado tres de los cuatro títulos en juego, lo que le ha costado el despido.