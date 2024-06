El UCAM se transforma en gigante

Hace apenas un mes el Unicaja Málaga era el ‘ogro favorito’ del UCAM Murcia CB. Hacía más de un año que no lograba vencer al conjunto andaluz y tenía muy reciente la espina de la semifinal de la Basketball Champions League, que acabó levantando su rival en la Final Four de Belgrado. «No hay que obsesionarse con Unicaja, le estamos compitiendo bien», decía Sito Alonso antes de su encuentro de la segunda vuelta del calendario regular de la ACB en el Martín Carpena. Y en esa misma aparición ante los medios, el técnico universitario lanzaba un aviso. «Igual la victoria no llega en este partido y lo hace en otro momento mejor», advirtió. Y el mejor momento ha llegado un mes después. En unas semifinales de la Liga Endesa en las que el UCAM Murcia ha conquistado el Martín Carpena en hasta tres ocasiones. La semana pasada con dos partidos de ensueño para poner el 0-2 en la eliminatoria, y la última ayer para ponerle el broche de oro a su histórica gesta en su segunda participación en un play off de la ACB (70-79).

Por primera vez, en su casi cuarenta años de vida, el club murciano disputará la final de la máxima competición en la que se medirá al Real Madrid. A pesar de que el conjunto andaluz contaba con el factor cancha a su favor, tras finalizar en la primera posición de la liga regular, los de Sito Alonso se impusieron de nuevo en su visita al Carpena, como ya hicieron en sus dos anteriores en la Fonteta ante el Valencia en los cuartos de final. Cinco partidos a domicilio en dos rondas con el factor cancha en contra, y cinco victorias para el conjunto universitario que le han llevado a situarse por encima del cielo, a pelear por ser también un gigante.

Y todo después de una excepcional segunda mitad y una reacción que logró cocinar desde el segundo cuarto. Porque el inicio del encuentro no fue nada fácil para los universitarios, con un parcial de salida muy a favor de los de Ibon Navarro que recordó al a de las dos derrotas en los dos partidos en el Palacio y en el que tuvieron que recortar con el paso de los minutos para rebajar la diferencia que rondaba los diez puntos.

Apareció Troy Caupain en el segundo cuarto, también en el tercero junto a un Dylan Ennis que ansiaba realizar una actuación así tras unos partidos discretos en los que le echó en falta su equipo en la anotación. El resultado, 19 puntos para cada uno que destrozaron a un Unicaja Málaga que se quedó sin poder responder a Caupain ni a Ennis, como tampoco a la ya habitual defensa en zona que se le atragantó de nuevo.

Aguantó el UCAM con su tradicional 2-3 para proteger a su juego interior, reforzar su defensa y desconectar a un rival que se vino abajo tras su buen inicio de partido. Fue entonces cuando apareció la mejor versión de un equipo murciano que supo leer lo que requería el encuentro en cada momento hasta acabar logrando su objetivo. O hasta convertir su sueño en realidad.

Y eso que el inicio fue un calco a de los dos anteriores disputados en el Palacio y una pesadilla para el UCAM. Un parcial de 10-0 de salida con Perry liderando al Unicaja que tuvo que parar Sito Alonso con tiempo muerto. Casi cuatro minutos estuvo sin anotar el equipo universitario hasta que Morin y Ennis, desde el triple, cortaron la mala racha (10-5). Sin embargo, ese intento tímido de reacción no fue suficiente para frenar otro vendaval del Unicaja en los primeros diez minutos. Le costó al UCAM poder imponerse por dentro, concentrando todo su juego en el exterior y sin acierto, aunque en el intercambio de canastas final encontró mejores sensaciones (25-14). En el segundo cuarto el equipo de Sito Alonso cambió completamente el guion. Tanto que logró llegar con mucha vida al descanso. Su tradicional defensa en zona 2-3 en este play off desconectó por completo a un Unicaja que cometió varias imprecisiones y pérdidas. Un parcial de 2-12 en apenas seis minutos metió por completo en el partido a los universitarios cuando nadie lo esperaba (27-26). Pero no solo eso, sino que consiguió ponerse por delante con el segundo triple de Caupain (27-29). A partir de ahí, el UCAM, gracias a su balance defensivo, se mantuvo cerca (32-31).

Consiguió brillar el UCAM nada más regresar de los vestuarios. Y es que tanto Troy Caupain como Dylan Ennis tiraron del carro en ataque de un conjunto universitario que de nuevo supo sobrevivir (41-38). Ennis neutralizó un triple de Osetkowski en la anterior acción, y después apareció Caupain también desde el perímetro para abrir un intercambio de canastas en el que salieron beneficiados los de Sito Alonso (52-55).

El Unicaja arrancó el último cuarto con el cuchillo entre los dientes en defensa y con un parcial de 6-0 que tuvo que cortar Sito Alonso a las primeras de cambio. Alberto Díaz dinamitó el partido y provocó la alegría del Carpena (63-55), pero eso solo despertó a un UCAM que logró empatar gracias a Sant-Roos y Ennis (65-65). A partir de ahí, todo fueron buenas decisiones y lecturas con Ennis desatado en la anotación. A eso se le sumó la acertada defensa en zona, que acabó sacando de quicio al Unicaja ante sus lanzamientos fallidos (70-79).

Sito Alonso: «Queremos soñar contra el Real Madrid»

El entrenador de UCAM Murcia, Sito Alonso, mostró su felicidad por el pase a la final de Liga Endesa al ganar al Unicaja por 3-2 en la serie y ya «sueña» con repetir una gesta contra el Real Madrid. En primer lugar, el técnico madrileño agradeció la deportividad del Unicaja tras ganar el quinto partido por 70-79 en el Martín Carpena. «Nos han tratado de maravilla y se han comportado muy bien en la derrota y la victoria», aseguró al término del partido.

Para Sito Alonso tiene una «dificultad tremenda» lo que han logrado en este quinto partido, logrando el billete a la primera final liguera de la historia del club «después de un inicio de partido espectacular y un segundo impulso de Unicaja», aunque sabía que la presión al final «iba a ser para ellos». «No me imaginaba en una final de la ACB con Murcia, así que ahora a seguir disfrutando», reconoció, aunque admite que «no cambia» por nada «el momento de la salvación» en su primera temporada en 2019, aunque esta clasificación es de una «felicidad máxima».

«En otras temporadas se decía que fuera de casa no competíamos y este año hemos sido históricos. Valencia lo hizo muy bien y Unicaja nos destrozó en Murcia», reivindicó, preguntado por la capacidad de su equipo para ganar dos veces en Valencia y tres en Málaga. «No hay que ponernos techo, el equipo quiere soñar contra el Real Madrid, ¿por qué no?», dijo sobre el rival en la final, advirtiendo de que «tienen que venir al palacio, por lo que a ver si podemos rascar un triunfo», para lo que saldrán «con nada que perder».

En un momento emotivo de la rueda de prensa, Sito Alonso recordó a su madre fallecida. «Perder a mi madre el 28 de agosto no lo esperaba, y se lo decía a los jugadores, que ellos me han dado la tranquilidad de disfrutar una temporada sin el apoyo fundamental de mi vida», comentó el entrenador del UCAM Murcia tras conseguir el pase a la final de la Liga Endesa al derrotar al Unicaja Málaga.

El miércoles 12, en el Palacio

El UCAM Murcia iniciará este sábado, a las 20:30 horas, la final ante el Real Madrid en el WiZink Center, donde volverá a comparecer el lunes a las misma hora. El tercer partido se disputará en el Palacio de los Deportes de Murcia el próximo miércoles 12, también a las 20:30, mientras que el cuarto, en caso de ser necesario, sería el viernes 14 a las siete de la tarde en Murcia. El quinto y definitivo está programado para el domingo 16, también en el Wizink Center de Madrid, a las nueve de la noche.