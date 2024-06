Hacer que todos los jugadores se sientan importantes, que tu afición te acompañe a cualquier escenario y acercar a un equipo que suma una década sin llegar a la final por el título liguero a la misma vez no es sencillo, y tiene muchos matices que se resumen en uno, la llegada de un Dani Martínez que ha cambiado la cara de ElPozo.

Los títulos no han llegado y quizás sea precipitado decir esto de un entrenador que lleva apenas meses en el cargo, pero el cambio en el banquillo murciano ha propiciado la creación de un conjunto por fin tras mucho tiempo fiable, con cada jugador cumpliendo su rol a la perfección y una idea de juego que varía y se adapta en función del contexto de cada partido.

Cuando todo parecía indicar que Edu Sousa sería el portero del play off, un Juanjo estelar ha terminado salvando al equipo; cuando David Álvarez parecía que no volvería a ser importante tras su error en la Copa de España, ha anotado en semifinales; cuando Marlon parecía que no recuperaría su pico de forma, ha sido la figura; y así pasa también con el resto de una plantilla en la que todos son fieles a su técnico, un joven entrenador que les ha devuelto la ilusión.

Y no solo ha sido a ellos, pues cuántas temporadas hacía que no se sentía una alegría en las gradas del Palacio como la del pasado martes, con una afición que terminó haciendo la ola viendo como su equipo le endosaba seis goles al tercer clasificado con un juego alegre y vistoso que cuando no puede ser así, también se adapta a un modo más defensivo sin problema.

Dos autobuses completados

Ahora, a únicamente una victoria de llegar al último escalón para conseguir volver a luchar por un título en sus vitrinas, los aficionados siguen sin fallar al club, habiendo llenado ya dos autobuses que saldrán con dirección a Jaén mañana viernes para arropar a los suyos en la primera de las dos oportunidades que dispondrán los murcianos para meterse en la final. En caso de derrota, habrá un tercer partido el lunes en Murcia.

El entrenador tiene claro que no será una tarea fácil vencer en el Olivo Arena, pero confía en que, con su afición apoyando, van a cerrar la clasificación: «Nos vamos a encontrar un equipo herido en un escenario en el que se siente cómodo, pero nosotros vamos a ir a ganar el viernes, no pensamos más allá porque sería peligroso, tenemos que tener los pies en el suelo», dice.

Más de cinco mil almas estuvieron arropando a ElPozo en el Palacio el pasado martes: «La gente está espectacular, viene con ganas de vernos y eso es lo más importante, sabe que si no ganamos van a disfrutar y que van a ver un equipo que lo da todo. Ojalá si hay tercer partido no sean cinco, sean seis mil».

Afición, jugadores y toda una ciudad de Murcia que ha recuperado la ilusión por el fútbol sala gracias a un hombre que lo ha cambiado todo desde su llegada, Dani Martínez.