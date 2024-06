Carlos Alcaraz en Roland Garros: dónde ver y a qué hora la semifinal ante Jannik Sinner

Carlos Alcaraz está por segunda vez en su carrera deportiva en las semifinales de Roland Garros. Hace un año tuvo su primera experiencia en esa ronda y se quedó en el camino. El rival fue un Novak Djokovic que terminó ganando el torneo. En 2024, con más experiencia y las mismas buenas sensaciones con las que afrontó las ‘semis’ de 2023, el murciano tendrá que derribar al peor rival, que en esta ocasión es Jannik Sinner, para tratar de llegar a la final del domingo. «Todo lo que no sea ganar el torneo me dejará un sabor agridulce», se atrevió a decir el tenista de El Palmar el pasado domingo, cuando accedió a cuartos de final.

«No voy a mentir. Creo que Sinner ahora mismo es el mejor jugador del mundo. O sea, el jugador que está jugando mejor al tenis en estos momentos. ¿Qué puedo decir de él? Creo que hemos jugado grandes partidos a un gran nivel. Me alegro de tenerlo en el circuito y de tenerlo a este nivel porque gracias a él me esfuerzo por ser mejor, por ser un mejor jugador, por dar el 100% cada día, por levantarme por la mañana y querer mejorar mi juego, para tratar de vencerlo», dijo Alcaraz sobre ese partido que ya se considera una ‘final anticipada’ entre dos jugadores de la nueva generación que tienen muchas cosas en común, como que ambos son imagen de Nike.

Jugar en tierra batida concede una ligera ventaja a Carlos Alcaraz, pero Sinner, que al igual que el murciano llegó con muchas dudas a París por una lesión de cadera que a punto estuvo de obligarle a renunciar, ha firmado un torneo de menos a más. Ganó a Eubanks en primera ronda en tres sets; se deshizo de Richard Gasquet en segunda también con facilidad; derrotó a Kotov en tercera por un triple 6-4; remontó un set en contra ante Moutet en octavos de final; y pasó como un ciclón sobre Grigor Dimitrov en octavos. Ahora, tras la retirada de Novak Djokovic por lesión, ya sabe que el próximo lunes será el primer italiano de la historia en alcanzar el número 1 del ranking ATP: «Estoy muy contento con este logro. Es mucho trabajo el que hacemos a diario. Obviamente estoy muy contento, pero en dos días tengo un partido muy importante para mí, las semifinales, así que ahora estoy centrado en eso», ha dicho sobre su escalada hasta el primer puesto mundial el italiano.

Será la novena vez, octava en el circuito ATP, que se vean las caras el murciano y el italiano. Solo dos veces han sido en tierra batida. La primera, en el Challenger de Villena de 2019, con triunfo para el de El Palmar; y la segunda, en la final de Umag de 2022, con victoria para Sinner. El último enfrentamiento se vivió esta misma temporada, en las semifinales de Indian Wells, donde Alcaraz salió triunfador y terminó levantando el trofeo. En ese partido rompió una racha de dos derrotas consecutivas. Una curiosidad: cada tenista ha ganado hasta el momento dos encuentros consecutivos. Si la estadística sigue el curso actual, ahora le vuelve a tocar a Alcaraz.

Dónde ver el partido y a qué hora

El encuentro entre Alcaraz y Jannik Sinner será la primera semifinal masculina del torneo. El encuentro empezará no antes de las 14:30 horas y se podrá ver en abierto a través del canal DMAX. También se podrá seguir en Eurosport.