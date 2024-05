La campaña de abonos, otra prueba de fuego para el Murcia

Mucho se habla ya de planificación deportiva en el Real Murcia. Con la temporada ya cerrada para los granas, que no competirán en los play off que comienzan este fin de semana, todas las miradas están puestas en qué ocurrirá con los puestos del director deportivo y del entrenador.

¿Seguirá Javier Recio? ¿Se le ofrecerá la renovación a Pablo Alfaro? ¿Se comenzará de cero? Esas son algunas de las preguntas que se hacen los aficionados murcianistas, que, tras el traspié vivido, necesitan ponerse a pensar ya en la siguiente temporada. Sin embargo, en las oficinas de Nueva Condomina tienen otra asignatura pendiente que no tiene nada que ver con fichajes o renovaciones. Se trata de la próxima campaña de abonados, campaña que será una nueva de fuego para el club presidido por Felipe Moreno.

Deben andar fino el presidente grana y su equipo de marketing para no volver a enfadar a los abonados como ya ocurrió el pasado verano, el primero del cordobés al frente del Real Murcia. Pese a las expectativas generadas y a hablar de alcanzar cifras superiores a los 15.000 carnés vendidos, la campaña estuvo rodeada de polémica desde el arranque,

Solo fue lanzarse la campaña y los más fieles ya enseñaron las uñas. Aunque muchos aceptaron la subida de precios al considerar que el esfuerzo valdría la pena por el gran presupuesto que se iba a invertir en la plantilla, quisieron hacer ver que se sentían «olvidados» y «perjudicados», como muchos de ellos señalaron en redes sociales.

Y todo porque el Real Murcia no diferenció entre ‘ya abonados’ y ‘nuevos abonados’, estableciendo las mismas tarifas para ambas categorías. Esa falta de empatía no gustó a los más fieles, que no entendían por qué se había eliminado el descuento con el que años anteriores se habían beneficiado. Además, muchos de ellos recordaban que ya el curso anterior se habían visto perjudicados una y otra vez por las numerosas promociones de entradas realizadas al público general, lo que hizo que el precio del carné pagado en verano se fuera devaluando notablemente.

Esas promociones, pese a que Felipe Moreno aseguraba en el inicio de temporada que no se iban a volver a repetir, han vuelto a ser una constante a lo largo de toda la segunda vuelta, otra razón más para que ahora sí el club grana tenga en cuenta a los ya abonados, premiándoles con algún descuento especial y no obligándoles a hacer de comerciales para ahorrarse un pellizco en la compra de su carné.

Y es que esa fue otra de las novedades del pasado verano. Intentó el club que fueran los propios socios los que captasen nuevos aficionados, y solo consiguieron que el enfado fuese en aumento. Los abonados no dudaron en criticar a a la entidad por querer convertirles en comerciales, cuando esa tarea tendría que ser ejercida por los propios empleados de Nueva Condomina.

Con esos antecedentes, el Real Murcia tendrá que cuidar muy bien su próxima campaña de captación de socios. Es otra de las asignaturas pendientes del equipo de trabajo de Felipe Moreno. Además, después del fracaso deportivo, tocará tener que volver a agitar al murcianismo, llamando puerta por puerta a los más indecisos. Y todo para intentar mantenerse en la misma horquilla del pasado curso, cuando se alcanzaron los 12.000 abonados.