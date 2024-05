El murciano Fabián Flores, del UCAM, convocado con la selección sub-20

La Federación Española de Baloncesto ha hecho pública este miércoles la preselección de jugadores para el equipo sub-20, en el que ha citado a cuatro jugadores que han disputado esta temporada las ligas universitarias de Estados Unidos, con el pívot Aday Mara a la cabeza y en la que se encuentra el murciano Fabián Flores, del UCAM Murcia CB.

Salva Camps será el encargado de dirigir a esta selección, en la que hay varios de los mayores talentos del baloncesto española de base que, además, concluyen su etapa de formación en el Europeo que se disputa en Gdynia (Polonia), del 13 al 21 de julio. La base principal de la selección está formada por jugadores que ganaron el año pasado la plata del Europeo sub18 y el Campeonato del Mundo sub-19 y que este verano tratarán de cerrar una etapa, la de la generación de 2004, con un oro continental.

El pívot murciano ha debutado esta temporada con el primer equipo en la Liga Endesa y fue clave en la eliminatoria de cuartos de final de play off ante el Valencia Basket. Aunque ya había jugado cuatro partidos, uno de ellos en la Copa del Rey, antes de su aparición estelar en el duelo ante el Valencia Basket del play off de cuartos de final que ganó el UCAM Murcia, no esperaba tener un papel protagonista en los play off. Las circunstancias, por las bajas de Marko Todorovic y Simon Birgander, le convertían en el tercer pívot de la rotación después del fichaje del francés Yannis Morin. Pero cuando se esperaba que el galo apareciera en escena para sustituir a Moussa Diagne, Sito Alonso apostó por Fabian Flores, un jugador que según explicó en rueda de prensa el entrenador, era incapaz de aguantar el ritmo de entrenamientos de ACB hace apenas un año. Acabó el choque con 3 puntos y dejó para la galería un espectacular mate tras asistencia de Nemanja Radovic. También aportó cuatro rebotes, dos de ellos ofensivos, y con él en pista el UCAM logró un +12 en sus casi 17 minutos en pista.

De esa generación de 2004, están en la convocatoria Rafa Villar (que juega en Lleida, en la LEB Oro, cedido por el Barcelona), Alejandro Moreno (Casademont Zaragoza), Jordi Rodríguez (Joventud de Badalona), Sediq Garuba (Odilo Cartagena), Isaac Nogués (Lobe Huesca), Gerard Bosh (MNU Kansas), David Gómez (Betis), Victory Unuetu (Obradoiro) y Martín Iglesias (Lobe Huesca).

Los que dan el "salto" a esta selección, con 18 y 19 años, son Aday Mara (UCLA University), Sergio Larrea (Valencia Basket), Conrad Martínez (Arizona Wildcats), Lucas Mari (Valencia Basket), Lucas Langarita (Casademont Zaragoza), Álvaro Folgueiras (Robert Morris University) y Fabián Flores (UCAM Murcia).

Estos 16 jugadores entrenarán unos días en Málaga desde el 10 de junio y el 21 del mes próximo realizarán otra concentración en La Línea de la Concepción donde jugarán un torneo; antes de viajar a Polonia (donde sus rivales de la primera fase serán Turquía, Macedonia y Bélgica) también jugarán otros amistosos en Italia.