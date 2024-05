ElPozo quiere un gran ambiente mañana en casa

Un gol de Marlon en la segunda parte de la prórroga permitió a ElPozo Murcia recuperar el factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final ante el Viña Albali Valdepeñas. Ahora tiene el club murciano una nueva oportunidad para acabar con el maleficio que le persigue desde hace cuatro temporadas. Desde entonces no ha superado la primera eliminatoria. Y mañana jueves, a las 20:30 horas en el Palacio de los Deportes, tendrá la ocasión de acceder a las semifinales, donde se enfrentará a Jaén o Palma a partir del martes próximo.

El club quiere conseguir un gran ambiente en ese encuentro decisivo. Como es habitual, los abonados no pagan en ningún partido del play off, mientras que el precio de las localidades para el público en general se mantiene con respecto a los encuentros de liga. De este modo, los adultos tienen que pagar 10 euros, y los infantiles hasta los 16 años, 5 euros. Los menores de cinco años, si no ocupan asiento, tienen entrada gratuita.

Dani Martínez, entrenador de ElPozo, considera que ahora, «arropados por nuestra gente, tenemos seguir trabajando para hacerlo un poquito mejor que ellos», añadiendo sobre el segundo partido que «estamos muy contentos y personalmente muy orgulloso del equipo porque era un día muy difícil. Ahora tenemos el partido más difícil porque nosotros tenemos la presión y jugamos en casa», dijo.n