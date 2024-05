ElPozo se aferra al play off con con un triunfo en la prórroga

ElPozo Murcia tuvo que saber sufrir para sacar adelante uno de los enfrentamientos más importantes de la temporada, doblegando a Valdepeñas en su cancha en el tiempo extra por 2-3 para seguir con vida en la liga y decidir el pase a semifinales el próximo jueves en el Palacio de los Deportes.

Los locales eran conocedores de que contar con el factor cancha a su favor era medio mundo, más aún con un feudo que aprieta tanto como el Virgen de la Cabeza, y salieron desde el principio a ratificarlo incomodando la salida de balón de los murcianos y realizando combinaciones rápidas.

Ser valientes tendría premio y además tempranero, cuando Martel se marcharía por banda con un autopase que terminaría con Bynho delante de Juanjo, que regresaba a portería tras el tosco error de Edu en la ida, definiendo en segunda instancia a puerta vacía tras una buena primera intervención del ciezano.

La reacción tenía que llegar y los murcianos no estaban dispuestos a dejar escapar una temporada tan buena a las primeras de cambio, teniendo primero Rafa Santos una doble oportunidad delante de Álex para que poco después, el pichichi Marcel, apareciese para poner las tablas tras un saque de falta de Gadeia.

El partido se abriría por completo tras el empate, comenzando a lucirse ambos guardametas para mantener en el luminoso un empate que se rompería antes del descanso. El capitán no dejaba de intentarlo, y tendría que ser tras toparse con Álex González varias veces cuando Felipe Valerio conseguiría amagar, disparar y poner el esférico pegado al palo y confirmar la remontada con la que acabaría el primer acto.

Los últimos veinte minutos comenzarían con los de Dani Martínez jugando con el marcador a su favor, teniendo posesiones más largas y viendo como los manchegos ya no estaban tan cómodos con pelota. Como suele ocurrir en estos casos, dormir el partido saldría caro y si bien en la ida fue Edu Sousa el que regalaría un tanto, esta vez le tocaría fallar a Juanjo,, que en una salida a destiempo no se pondría de acuerdo con Taffy dejando a Bynho definir a puerta vacía.

La experiencia por suerte para el interés de los visitantes haría que el de Cieza no se viniese abajo, salvando a los suyos con dos intervenciones de mucho mérito en el mejor momento de los de Ciudad Real para dejar todo abierto y por decidir a falta de menos de un cuarto de hora. El tiempo corría y los riesgos asumidos cada vez eran menores puesto que un gol podía mandar a unos a casa y a otros complicarles mucho la papeleta para estar en semifinales.

A falta de un minuto apostarían los murcianos por el portero- jugador para controlar la posesión, llegando el duelo, igual que en la ida, a la prórroga. En el tiempo extra ElPozo iría con todo a por el partido, pues los fantasmas de la tanda de penaltis de la ida seguían en la cabeza de todos, viendo como todos sus intentos se iban contra la madera o el cuerpo de Álex.

En la segunda parte de la prórroga, David Ramos apostaría por el portero-jugador para cortar el ritmo de los de Murcia, que al contragolpe y por medio de Marlon, asaltarían el Virgen de la Cabeza para seguir vivos en la eliminatoria y recuperar el factor cancha. El tercer duelo que decidirá quién se hace con el puesto entre los cuatro mejores se jugará en el Palacio de los Deportes de Murcia este jueves, a partir de las 20:30, en busca de romper la maldición de los cuartos de final por parte de los murcianos.