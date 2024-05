El Imperial tumba a un notable Lorca Deportiva

Sangre, sudor, lágrimas y, sobre todo, la inspiración de los jugadores de arriba, han sido las claves de la clasificación de un Real Murcia Imperial que sufrió mucho ante un gran Lorca Deportiva. El equipo que dirige Alberto Castillo fue superior en el cómputo global de la eliminatoria, pero el factor clasificatorio que le daba ventaja a los murcianistas pesó en exceso, ya que la igualdad en la eliminatoria les penalizaba y obligaba a seguir arriesgando en todo momento.

Carlos Cuéllar, entrenador del filial grana. / JUAN CARLOS CAVAL

Desde el inicio del choque, el Lorca fue mejor, y antes del primer gol de Cristo García ya tuvo dos ocasiones claras, sobre todo el remate al palo del propio Cristo. El único delantero disponible que tenía Alberto Castillo no falló en su segunda ocasión y mandó de cabeza el balón al fondo de las mallas un centro medido de Héctor Fernández. El Imperial estaba sobrepasado, y sus futbolistas mostraban unas imprecisiones impropias de jugadores de ese nivel. El Lorca seguía presionando, impulsado por la afición que se desplazó hasta el Enrique Roca, y estuvo cerca de aumentar la ventaja. No lo hizo y apareció el primero de los momentos de inspiración de los granas. Ismael Ferrer recogió un balón suelto en zona de tres cuartos y, sin pensarlo, desde más de 30 metros golpeó con su pierna izquierda y puso el esférico en la escuadra. Imposible para un Cristian Arco que no había intervenido todavía, ya que el dominio lorquinista era total.

Este jarro de agua fría hizo mella en el Lorca, pero solo durante unos minutos. Supo recomponerse y acabó la primera parte encerrando al Imperial de nuevo, y el fútbol esta vez sí le premió. Una jugada por banda derecha de Adri Miñarro acabó con un balón al corazón del área para que Cristo García, sin oposición grana, hiciera el segundo antes del descanso.

Dos jugadores saltan a por el balón. / Juan Carlos Caval

El segundo periodo tuvo el mismo guion que el primero, pero con una salvedad, no hubo goles. El Imperial tuvo en las botas de Divine una ocasión muy clara y, esta vez sí, apareció Cristian Arco para hacerse grande, tapar portería y con su cuerpo evitar el empate. Por parte lorquinista, que seguía dominando el juego, las ocasiones eran continuas. El Imperial se fue salvando, unas veces porque las jugadas se anulaban y otras porque Garzón pudo salvar varios goles.

La prórroga fue grana. Nada más comenzar, Ángel aprovechó las dudas entre Fran Navarro primero y Cristian después para encarrilar la eliminatoria. Con un Lorca volcado y que supo dignificar el escudo, Palomino culminó una contra para cerrar con el 3-2 definitivo. El Imperial pasa a las semifinales del play off, pero tendrá que subir el nivel para poder alcanzar el sueño del ascenso a Segunda RFEF.