El CD Cieza se entrega a la épica para clasificarse

Si uno hace una lista de deseos de lo que debe ser un partido de fase de ascenso, muchos de ellos se cumplieron en el duelo entre Cieza y Caravaca. Emoción, goles, alternancia en la eliminatoria, un gol en el descuento y una prórroga. Se esperaba la igualdad que hubo, pero es cierto que, tras un encuentro de ida con pocas ocasiones, nadie contaba con ver tres goles en el primer periodo. El balón parado, tan importante en el fútbol, fue absolutamente decisivo en este choque.

La UD Caravaca salió en tromba, y la primera ocasión que tuvo acabó en gol. Córner que saca Manolo y Zaplana, libre de marca con pierna izquierda desde área pequeña, provocaba un giro de 180 grados en la eliminatoria. Paco García, que había salido con línea de tres centrales, cambió al momento y dispuso línea de cuatro con Chema Lorente de extremo zurdo. El empate llegó sin que el Cieza encontrara la forma de hacer daño. Parada sacó una falta de manera magistral y Garnés de cabeza puso las tablas.

El cuadro de Ranko Despotovic siguió su plan de partido, y de nuevo a balón parado se movió el marcador. Manolo botó una falta desde mediocampo, Gimeno, libre de marca en el segundo palo, peinó para mandar el balón al corazón del área y Chopo de primeras adelantaba de nuevo a los del noroeste y hacia vibrar a los aficionados desplazados desde la ciudad caravaqueña.

El segundo periodo fue de dominio alterno. El Caravaca, con las internadas del recién incorporado Diego, creaba peligro, pero la obligación de atacar le correspondía al Cieza con Chema Lorente por banda izquierda y Botía por banda derecha. El acercamiento más claro para los esparteros lo protagonizó Álvaro Cano, sin duda el jugador más incisivo del ataque local, pero su disparo dentro del área se marchó rozando el palo.

En el tiempo de descuento, a la desesperada, un balón largo de Emilio encontró a un Álvaro Cano que más listo que Gimeno se quedó el esférico y lo puso al segundo palo para que Carmelo empatara y mandara el partido a la prórroga. Fue tal la locura que se produjo con el tanto que desde el fondo de aficionados locales lanzaron un objetivo que provocó que el autor del gol sufriera una herida en la cabeza.

La prórroga no tuvo fútbol vistoso, sin ocasiones y con varias interrupciones. El conjunto visitante solo pisaba el área rival a balón parado. A los del noroeste, cansados por el esfuerzo realizado, se le notaba que el tanto le hizo daño. Los últimos cambios de Despotovic no dieron el plus que necesitaba el equipo. El Caravaca era incapaz de llegar a la meta de Simón. El Cieza, con un Carmelo asumiendo el papel de líder, supo gestionar la ventaja que le daba el empate de la prórroga y se clasificó.

El Real Murcia Imperial, siguiente escollo para el Cieza, se presenta como un equipo que goleó a los esparteros hace unas semanas, pero ya ha quedado claro en estas eliminatorias que no hay dos partidos iguales cuando ambos conjuntos se ven las caras en la fase de ascenso.