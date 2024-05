Mikel Rico, en su despedida: "Han sido veintiún años de fútbol increíbles"

La temporada 2023-24 ha sido un curso de grandes emociones en el Cartagonova, pero la retirada del fútbol de Mikel Rico ha puesto este viernes el broche final. "Es mi última temporada. Me retiro. Hasta aquí he llegado. Han sido veintiún años de fútbol increíble para mí con muy buenos momentos para mí, tanto a nivel deportivo como a nivel personal", ha comentado en primera instancia. "El fútbol me lo ha dado todo. Valores, amistades, familia. Sólo puedo dar gracias al fútbol por la maravillosa profesión que tenemos aunque a veces se pase mal", ha añadido.

Lo ha pasado mal Mikel en varias etapas y varios clubes, pero también ha disfrutado del fútbol. A todos sus equipos ha querido dejarles unas palabras de agradecimiento. "Quiero dar las gracias a todos los clubes que han apostado por mí, empezando por el Conquense, Poli Ejido, Huesca, Granada, Athletic Club y Cartagena. En especial, al Huesca; al Granada; y al Athletic por hacerme cumplir mi sueño desde pequeño", ha expresado.

Cerca ha estado de derrumbarse el jugador de Basauri cuando se ha acordado de todos sus compañeros a lo largo de su carrera mientras miraba a los ojos de su actual equipo. "Este es el momento más duro. Os doy las gracias de verdad a todos y cada uno por estar aquí, por acompañarme, por ayudarme, por hacerme feliz. He sentido vuestro cariño y respeto y me voy con eso. Lo más bonito del fútbol es el respeto de los que comparten el día a día contigo", ha manifestado.

Se ha acordado Mikel de su familia. "Gracias a mis padres, mi hermana, los amigos que han estado ahí siempre y en especial a mi mujer y a mi hijo", ha afirmado antes de recibir un sonoro aplauso por parte de toda la plantilla, cuerpo técnico, médico, utilleros y directiva del FC Cartagena.

El futbolista vasco se ha referido, durante el turno de preguntas, a la capacidad física con sus 39 años. "Cuando no juegas con una edad, parece que es porque estás tieso aunque haya jugadores más jóvenes que tampoco juegan y nadie pone en duda la capacidad física. No jugué en mi último tramo en Huesca y no me quería retirar con esa sensación", ha aclarado.

Sobre su útlimo encuentro, Mikel ha expresado que será difícil a nivel emocional. "Será un partido muy difícil para mí a nivel emocional porque un club al que quiero mucho se juega el descenso la última vez que piso un terreno de juego. Yo siempre he amado esta profesión. La voy a dignificar hasta el final y haré el mejor partido que pueda para ganar", ha concluido el jugador del FC Cartagena en su emotiva rueda de prensa de retirada.