El UCAM Murcia, de hito en hito

El UCAM Murcia CB ya ha batido esta temporada su récord de triunfos en la Liga ACB. Sus registros quedarán grabados con letras de oro en la historia de un club próximo a cumplir cuarenta años de historia. Lleva sin perder en el Palacio de los Deportes desde el pasado 22 de diciembre. Ante su afición ha ganado sus últimos catorce encuentros. No se cansan los jugadores ni el entrenador, Sito Alonso, de recordar que el apoyo del público les aporta un plus de energía, ese que bajó después de la Final Four de Belgrado y que se recuperó el pasado sábado en el primer partido de los play off por el título en Valencia, que acabó con victoria de los murcianistas por 86-96.

Mañana miércoles (20:30 horas), en el segundo duelo de cuartos de final en una eliminatoria al mejor de tres, los murcianistas igualarán otra marca que se estableció en la temporada 2017-2018. En ese curso con participación en la Final Four de la Basketball Champions League, los universitarios, con Ibon Navarro en el banquillo, disputaron un total de 54 partidos, 34 de ACB y 20 de competición europea. Y a esa cifra llegará mañana después de jugar en el actual curso con 16 de Champions, 34 de ACB, 1 de Supercopa, 1 de Copa del Rey y 1 de play off. Pero ese récord se batirá seguro, puesto que si los murcianistas liquidan la serie y se clasifican para las semifinales, al menos tendrán que jugar otros tres más, mientras que si pierden, les quedará, como mínimo, otro el sábado en Valencia.

La estadística, a favor

Ahora tiene otro reto mayúsculo al alcance de su mano el equipo murciano, que es jugar por primera vez las semifinales por el título de la ACB. Después de ganar el primer partido de play off de su historia fuera de casa, tiene dos oportunidades y las estadísticas juegan a su favor. A lo largo de la historia, tras un 0-1 inicial, se ha producido 11 veces un 0-2 (50%), solo tres veces un 1-2 (13,7%) y en ocho ocasiones (36,3%) un 2-1. Los últimos precedentes del 0-1 los encontramos la pasada temporada, concretamente dos, y ambos finalizaron por la vía rápida (0-2). El Joventut se impuso al Baskonia, mientras que en la otra fue el Unicaja el que acabó con el Lenovo Tenerife. En el 63,7% eliminatorias que comenzaron con 0-1 con ese resultado, llevaron al equipo que golpeó primero, en este caso el UCAM Murcia, hasta el siguiente escalón del play off.

Chris Jones y Semi Ojeleye, entre algodones en el rival El Valencia Basket viajará esta tarde a Murcia donde afronta un partido a vida o muerte. Su entrenador, Xavi Albert, trabajó ayer con la plantilla para preparar el decisivo partido con el objetivo de subsanar los errores cometidos el pasado sábado. Una de las principales preocupaciones para el técnico valenciano es el estado físico de varios jugadores clave como Chris Jones, que arrastra molestias en su tobillo izquierdo y Semi Ojeleye que se resintió ante el UCAM Murcia de unas molestias en la espalda. Los responsables médicos del club junto al cuerpo técnico decidieron que ambos jugadores no se ejercitasen ayer con el resto del grupo.

Pero el Valencia Basket, que ha caído en las dos últimas temporadas en cuartos de final, quiere darle la vuelta a la serie. La última vez que alcanzó las semifinales fue en la temporada 2020-2021, demasiado tiempo para un club con gran potencial económico. En la temporada 2021-2022 le eliminó el Baskonia, que también comenzó ganando en la Fonteta (79-80). Los taronja empataron tras llevarse el triunfo en Vitoria (89-82) y cayeron en el tercer partido en casa (59-76). El Valencia BC, en aquella ocasión, pese a tener el factor cancha a favor, caía eliminado en cuartos. También en el primer cruce de los play off caía el Valencia Basket la pasada temporada a manos del Barça, que terminó siendo el campeón de liga y que se imponía por 2-0. El Valencia, en esa ocasión, tenía el factor cancha en contra ya que se clasificó para los play off tras acabar octavo en la Liga. El equipo dirigido por Álex Mumbrú caía por 84-74 y 87-64.

El Valencia se ha enfrentado en cinco ocasiones a un 0-1 en contra con el factor cancha a favor y solo en una ocasión logró darle la vuelta. Fue en los cuartos de final de la campaña 2018-19 ante el Unicaja. El equipo malagueño se impuso por 78-85 en la Fonteta y en Málaga, el equipo dirigido por Jaume Ponsarnau igualó de nuevo la serie (69-76). Después, de nuevo en la capital del Turia, remató pasar a semifinales al imponerse por 79-76.

Las peñas animan a que todos vayan de rojo

Aunque hasta hoy no se tendrán datos concretos del número de abonados que han retirado su entrada -las localidades de los que no lo hayan hecho saldrán hoy a la venta-, todo hace indicar que el Palacio presentará una buena entrada este miércoles pese a que los socios tienen que pasar por taquilla (los adultos pagan 20 euros y los especiales 15) y las entradas son más caras de lo habitual, entre 30 y 70 euros.

Además, desde las redes sociales, los peñistas están tratando de animar a todos los seguidores para que acudan vestidos de rojo al Palacio de los Deportes en un partido que puede ser histórico en caso de acabar con triunfo de los universitarios.

Un incidente en Valencia

Unos trescientos seguidores estuvieron el pasado sábado en el pabellón la Fonteta de Valencia animando al equipo, dejando su sello, animando al equipo en todo momento. Solo hubo un lunar, un joven aficionado que ha aparecido en una fotografía con una butaca en las manos ante la mirada atónita de quienes estaba a su lado, una acción por la que ha recibido numerosas críticas, ya no solo por los aficionados de Valencia, sino también por los de Murcia. El seguidor murciano está identificado, es abonado del club murciano y se ha hecho notar en las redes sociales porque ha lanzado graves insultos contra los seguidores valencianos a través de su cuenta en la red social X (antes twitter), no siendo la primera vez que lo hace.