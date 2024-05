Real Murcia: menos creer y más planificar

En Nueva Condomina dinamitó el Real Murcia sus opciones pelear por el play off. No podía ser en otro sitio. Hasta 28 puntos ha dejado escapar el equipo grana como local. Ni la mejoría en la segunda vuelta ha sido suficiente llegado el momento decisivo. Fracasó en su intento de sorprender al líder, un líder que a los 25 minutos ya ganaba 0-2, un líder ante el que no se pudo ni rascar un punto pese a que jugó 75 minutos con uno menos. «Es que era el líder», dijeron algunos. Una excusa que no sirvió para este sábado. Porque este sábado no jugó en Murcia el Castellón, este sábado jugó en Murcia el Mérida, y el Mérida, que no era líder, ni estaba entre los diez primeros, también pescó en el estadio grana. En el partido en el que no se podía fallar, en el partido en el que te enfrentabas a un equipo ya salvado, el Real Murcia solo hizo confirmar lo que ya sabíamos, el Real Murcia solo resumió a la perfección lo decepcionante que ha sido toda la temporada. Porque mucho creer, mucho poner en marcha la maquinaria propagandística, mucho mensaje del presidente, pero poca plantilla y poco entrenador y pocos planes.

Como esta vez no pinchó de nuevo el Ceuta, se acabó el cuento. Porque mientras que el Ceuta hizo los deberes, goleando al Atlético B, el Real Murcia no pasó del empate ante el Mérida. Un empate que definitivamente deja a los granas sin opciones matemáticas para pelear por el play off cuando falta una jornada para el final. Se quedaron los aficionados sin poder mantener la ilusión hasta el último día, pero demasiado ha durado la ilusión viendo la campaña que han firmado los granas, una campaña que, repasando partido por partido, hasta ha sido más productiva en puntos de lo que merecen.

Y, pese a la oportunidad que te había dado el destino, pese a llegar hasta el final en la batalla cuando la lógica decía que los murcianista andarían más abajo que arriba, al Real Murcia solo se le ocurre volver a las andadas ante el Mérida. Cuando solo te valía ganar, y a ser posible de goleada, el Real Murcia de Alfaro demostró lo que realmente es el Real Murcia de Alfaro, un Real Murcia sin plan, un Real Murcia sin ideas, un Real Murcia a expensas de que le piten un penalti o de que se le encienda la luz a Loren Burón, pero este sábado no estaba Loren Burón. Intentó hacer ese papel Dani Vega, pero el duró la inspiración lo que se tardó en llegar al descanso, o lo que tardó Alfaro de desplazarle de una posición en la que por lo menos estaba molestando a la defensa visitante.

Sin ambición

Ni un tiro a puerta se vio en los primeros cuarenta y cinco minutos. Ni una vez asustó el Real Murcia a Juanpa, un Real Murcia que tenía que ganar, un Real Murcia que creía, según nos insistía la maquinaria propagandística grana, mucho mejor planificada que la plantilla.

No es que el Real Murcia no tirara, es que el juego del Real Murcia es una incógnita, es que nadie sabe cuál es el plan, es que nadie sabe quién lidera la máquina, es que nadie sabe qué hacer cuando se llega al borde del área, es que nadie toma una buena decisión. Tampoco ayuda el corsé de Alfaro, un corsé que incluso se mantuvo cuando ya no te queda otra que jugarte la vida. Porque, sin Loren Burón, el técnico apostó por un lateral como Carrión de extremo; porque el día que tienes que mirar arriba, el maño dejó en el banquillo a Isi Gómez. Es verdad que lleva el centrocampista renqueante varias jornadas, pero si no te arriesgas en la penúltima jornada, cuándo te vas a arriesgar.

Y si vamos sumando, el resultado es que el único que pudo marcar en la primera parte fue el Mérida, un Mérida que si no se adelantó en el marcador fue porque Marc Baró sacó un disparo de Beneit casi de debajo de los palos (33’).

Mientras que el Ceuta hacía los deberes ante el Atlético B, el Real Murcia se condenaba a sí mismo. Mucho rezar para que el filial rojiblanco diera una alegría, pero eran los granas los que no eran capaces de mantener hasta el último día la ilusión de sus aficionados.

Alfaro se quita el corsé

A nadie le gustaba lo que estaba viendo. Tampoco a Alfaro. De ahí que moviera teclas nada más volver del descanso. Lo que hizo el técnico fue única y exclusivamente tirar de lógica. Pedro León aparecía en lugar de Juanmi Carrión, aunque eso significara sacrificar a Dani Vega cuando estaba dando resultado por la derecha; e Isi Gómez ocupaba el sitio de Svidersky. Pero el movimiento que ya confirmó que Alfaro tenía que buscar soluciones incluso en contra de sus preferencias fue la apuesta por dos delanteros. En el 67 saltó Amin par acompañar arriba a Carrillo, y con los cambios el Real Murcia empezó a ahogar un poco más al Mérida, un Mérida que hasta ese momento parecía ser el que se estaba jugando el play off.

De jugar al trantrán empezó el Real Murcia a tomárselo más en serio, y pronto obtuvo recompensa. Fue en el 77 cuando Pedro León mandaba un centro envuelto en papel de regalo a Carrillo, un centro que no desperdició el delantero murciano, poniendo el 1-0 en el marcador y dando vida al Real Murcia en la lucha por el play off.

Pero, como esos escolares que intentan aprobar estudiando solo la semana antes del examen, el Real Murcia recibió el castigo que se había ganado a lo largo de toda la temporada. No podía ser de otra manera. No podía tener otro cierre el curso decepcionante de los granas. Un gol del Mérida en el 87 tras una mala defensa en un córner confirmaba lo que ya se sabía desde hace mucho tiempo. El Real Murcia no estará en el play off, porque el Real Murcia no ha hecho los méritos para estar en el play off.

Se ha mejorado en la segunda vuelta, algo no muy difícil viendo los números del primer tramo de la competición; se ha ajustado la línea defensiva, la única solución teniendo en cuenta el galimatías ofensivo de la plantilla; y se ha ganado vida al pelear con rivales como Ceuta y Recreativo, muy lejos de Castellón, Córdoba, Ibiza y Málaga, pero ni con todo eso ha dejado de penar el Real Murcia por los campos, ni con todo eso se ha visto una idea de juego, ni con todo eso se ha estado a la altura de los mejores -ni una victoria ante los cuatro primeros-, ni con todo eso ha dormido una jornada en play off... De ahí que con el empate ante el Mérida pasara lo que al final iba a terminar pasando, que por sexta temporada consecutiva el Real Murcia no estará peleando por el ascenso a Segunda División. Y eso que en esta ocasión, el Real Murcia contaba con el segundo presupuesto más alto de la categoría.

Pablo Alfaro: «El final del partido ha sido cruel con nosotros»

El Real Murcia, a falta de una jornada, se despide de la temporada. El conjunto grana, que llegaba vivo a las últimas dos jornadas, y con opciones matemáticas, pocas, pero las había, se bajó ayer de la lucha del play off cuando el Mérida puso las tablas en el marcador en el minuto 87. «Hemos tenido un final muy cruel. El final de este partido ha sido de la manera más dura», comentó Pablo Alfaro a la conclusión del partido.

«Éramos conscientes de que teníamos un rival muy difícil enfrente, que era defensivamente muy compacto, que a la contra te generaba mucho, nos costó en el primer tiempo, pero en la segunda parte con los cambios, ya hemos empezado a encontrar huecos y generar por las bandas», añadió el técnico del Real Murcia cuando fue cuestionado por el transcurso del partido.

«Nuestra eterna persecución de toda esta segunda vuelta, ha llegado hasta aquí, a la penúltima jornada. Nos toca pasar el mal trago de hoy, y agradecer a los jugadores que han dado lo máximo, y la afición que ha estado apoyándonos siempre», concluyó Pablo Alfaro, que dice adiós al sueño de los play off, tras una temporada que ha ido de menos a más, pero que no ha sido suficiente para culminarlo con la fase de promoción por el ascenso.