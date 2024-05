Calero: "Estoy muy a gusto en el Cartagena, pero todavía no sé cuál será mi futuro"

Julián Calero no entiende de relajaciones. El técnico del FC Cartagena adelantó en rueda de prensa que los albinegros competirán al máximo en su visita a Ipurua mañana (14:00), sin dejarse influir por la salvación matemática lograda en la jornada anterior: «Relajarse está fuera de mi diccionario».

El entrenador parleño explicó que la falta de competitividad «conlleva derrotas, mal ambiente o lesiones». «Quedan tres partidos muy difíciles, nos hemos generado objetivos muy bonitos, vamos primeros de la segunda vuelta y queremos sostener ese puesto», expresó. Calero también calificó a los armeros como un equipo «extraordinario» y alertó del peligro que conlleva no estar al nivel del rival: «Si no vamos pensando en competir a Ipurua, vamos a hacer el ridículo». Se espera que jueguen algunos de los menos habituales, pero el técnico dejó claro que «todo el mundo va a tener sus opciones. Podremos meter a algún jugador que creamos que se lo merece, pero en el fútbol profesional no se regala nada».

Calero reconoció que tras conseguir la salvación no se han hecho grandes celebraciones y apuntó que los días posteriores han transcurrido con «una sensación de calma y euforia» después de consolidar objetivo: «Hemos querido hacer una semana competitiva, que los chicos compitan bien porque defendemos un escudo, una ciudad, un equipo y una competición». El entrenador del Cartagena puso el acento en la unión del bloque para explicar la drástica mejoría del equipo en la segunda vuelta: «De estas cosas no se sale haciendo la guerra cada uno por su lado. De esto se sale haciendo un grupo fuerte».

El centrocampista Andy Rodríguez renueva su contrato por una campaña Ayer se concretó la primera renovación de cara al próximo curso. Andy Rodríguez continuará vistiendo la casaca portuaria de cara a la temporada 2024-2025. El mediocampista andaluz desembarcó en la trimilenaria durante el pasado mercado invernal procedente del Burgos y rápidamente tomó un papel protagonista en el esquema de Julián Calero. En total, el de Almuñécar ha completado 18 partidos, sumando un total de dos goles y tres asistencias, además de aportar criterio al juego cartagenerista y un excelente golpeo a balón parado. El anuncio de la continuidad de Andy se corresponde con la primera renovación de la actual plantilla, más allá de los contados jugadores que tienen contrato en vigor. Calero calificó la noticia como «una renovación muy interesante» y se deshizo en elogios al granadino: «Es un extraordinario jugador y un excelente compañero de viaje». El entrenador del Cartagena ensalzó la apuesta del jugador a la hora de venir a un equipo entonces hundido en la parte baja de Segunda: «Me alegro mucho de todo lo bueno que le pase porque es un jugador que conozco desde que le tuve en el Real Madrid con 16 años».

El equipo de la trimilenaria competirá por quinta temporada consecutiva en el fútbol profesional. Un curso que ya se está dibujando, aunque sin despejar la incógnita de la posible continuidad de Julian Calero en el banquillo. Sobre esta cuestión, el propio Calero llamó a la calma y adelantó que a partir de los próximos días comenzará a tratar su futuro junto a su agente: «Se me ha asociado a muchos equipos y mi agente tendrá reuniones conmigo la semana que viene para ver la base en la que nos vamos a mover». El técnico reconoció sentirse «muy a gusto» en Cartagena y que valorará todas las opciones.

El futuro también se cierne en forma de interrogante sobre la parcela institucional. Calero opinó que la entidad tiene que progresar y crecer para alcanzar algún día la máxima categoría del fútbol nacional. «Este club y esta ciudad tiene que probar Primera División pero hay que hacer las cosas muy bien», expresó el entrenador al tiempo que pidió paciencia ante la dificultad del proceso. Calero aprovechó para agradecer a Paco Belmonte, Manolo Sánchez Breis y Sívori su contratación el pasado mes de septiembre para reflotar a un Cartagena colista tras la etapa de Víctor Sánchez del Amo. El parleño sumó a sus agradecimientos a varios trabajadores de distintas parcelas del club.