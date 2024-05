La Copa del Rey, el desafío pendiente del Jimbee Cartagena

El Jimbee Cartagena Costa Cálida se prepara para seguir escribiendo su legado en la historia del fútbol sala cartagenero. Tras asegurar su primer título nacional al conquistar la Supercopa de España en enero bajo la dirección de Duda, los rojiblancos tienen la mirada puesta en Sevilla, donde este fin de semana buscarán dar un golpe doble de emoción a una hinchada entregada que anhela ver a su equipo coronado con un doblete idílico.

La expedición cartagenera partirá rumbo a Sevilla mañana viernes al mediodía. Pero antes, en un evento previo a la emocionante Final Four, se llevó a cabo el Media Day. Este encuentro tuvo lugar en Skomovil Cartagena, sirviendo como escenario para presentar la nueva alianza entre ambas entidades. La plantilla completa estuvo presente en un encuentro en la que ya se podían percibir nervios y ganas de que llegara a la cita copera.

El Jimbee disputará su encuentro de semifinales el sábado ante Jaén Paraíso Interior (19:30 horas, Teledeporte), un hueso duro de roer y del que el capitán del barco cartagenero, Duda, no se fía: «Me preocupa mucho Jaén, en muchos aspectos. Es un equipo que nos eliminó tres veces en Copa del Rey estando Dani Rodríguez en su banquillo y yo en Cartagena. Me preocupa Dani, porque me parece un magnífico entrenador que consigue sacar a su equipo el espíritu competitivo», dijo.

Pero las preocupaciones de Duda no terminan ahí. Analizando el juego del Jaén, destaca: «Es una plantilla amplia y contundente. Y luego tienen algo que ningún otro equipo tiene, que es esa capacidad de ser tan insistentes en el contacto, tirarse, sacar la falta que en este tipo de competiciones influye, y ellos son expertos en eso. Se adaptan a ese perfil, y es realmente importante». Atrevido en sus palabras, el entrenador cartagenerista confiesa que bajo su criterio hoy en día «el arbitraje beneficia mucho más al que fuerza y al que simula que al que no».

El conjunto rojiblanco va concienciado de esa virtud de los jienenses, y Duda quiso no dejar pasar por alto este tema en la previa, poniendo en aviso al equipo arbitral de cara al choque: «Tenemos que amoldarnos a eso, pero nos cuesta. Partimos nuevamente en desventaja y nos estamos preparando para que el arbitraje mida bien de verdad lo que es y lo que no es falta».

A pesar de las dificultades que se vislumbran, Duda mantiene la confianza en su equipo y en el apoyo inquebrantable de la afición. «Todos creemos, sabemos que es muy complicado, no es fácil ganar un título», afirma con determinación. «El Palma lleva dos Champions consecutivas y no consigue ninguno en España… Es muy complicado. Pero nosotros creemos que somos capaces. El entorno cree, la prensa cree, el aficionado cree y eso nos tiene que dar ese ‘punch’, ese arreón final. Hay que luchar con fe razonada, una que nos respalde para traer a Cartagena otro título más».

Los jugadores, ante un Skoda con el escudo del Jimbee en su parte delantera. | IVÁN URQUÍZAR / salva castiñeyras

La mentalidad ganadora ha calado entre los guerreros del Jimbee Cartagena, que reconocen haber visto un cambio en estas últimas semanas en su juego, se ven bien, e irán con todo a por esta Copa. «Estamos muy preparados desde hace un tiempo, tenemos que contener los nervios y la ansiedad porque sabemos la dificultad de jugar contra Jaén, será un partido muy duro», comentó Waltinho, pívot brasileño de Jimbee.

«Nos encontramos con muchas ganas de este torneo porque al final perdimos la Copa de España en casa, nos quedamos mal, tuvimos una mala racha después de eso… Sabemos que la Copa del Rey es nuestro campeonato, estábamos echando ya de menos esta competición», alegaba Motta, otro de los grandes artífices cara a gol del conjunto cartagenero. «Tenemos mucha confianza en que si jugamos al fútbol sala que sabemos jugar, podemos ganar a cualquiera», concluía el internacional italiano.

Jesús Izquierdo, como capitán cartagenero, confirmaba que para el grupo sería muy bonito el continuar con estas páginas de historia en Cartagena que están por escribirse. «Se respira esa sensación de que es algo distinto, estamos en el tramo final de la temporada donde todos queríamos estar, en una Final Four de la que ahora mucha gente se acuerda y nosotros tenemos la suerte de sí poder estar con un objetivo bonito». Y en la misma línea se pronunció el pívot Pablo Ramírez: «Me encantan las sensaciones que el equipo está viviendo estas semanas, cómo el equipo ha vuelto a renacer, esas miradas desafiantes con sonrisita… Al final me alegra ver que hay una competitividad dentro del vestuario muy sana, y todos con el fin de dar lo mejor de sí, que es lo fundamental».