El Lorca lanza promociones para recibir el sábado al filial grana

Una vez recuperados del susto, los directivos del Lorca Deportiva, con su presidente, Jacques Passy, desde Mexico, y el director general, Pedro David Navarro ‘Peki’ como hombre fuerte en Lorca, se han puesto manos a la obra para que el partido de ida de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF registre un gran ambiente en las gradas del estadio Artés Carrasco este sábado, a partir de las ocho de la tarde, con el Real Murcia Imperial, subcampeón del grupo, como rival.

El Lorca Deportiva ha entrado con derecho a jugar el play off tras quedar sexto clasificado en el grupo XIII de Tercera División, beneficiado porque el UCAM B no puede participar. Y empatado a puntos con el Molinense, que ha sido séptimo. Con el golaveraje particular empatado con los de Molina, ha sido el general el que ha beneficiado al conjunto lorquino pese a estar noventa y dos minutos fuera del mismo. En el último suspiro igualó con el Alcantarilla y ese punto fue suficiente. El pasado mes de agosto, tanto Passy como Peki, repitieron varias veces que todo lo que no sea ascender como campeón sería un fracaso. Eso ya es historia y ahora lo pueden hacer por el camino largo. Si es así, el fin habrá justificado los medios.

Para el encuentro del sábado, la entidad lorquina ha colocado un precio único de diez euros. Los socios serán los grandes beneficiados. Tendrán acceso gratuito, pero además podrán adquirir de forma anticipada, cinco entradas al precio de cinco euros. Todo desde ya, hasta el sábado por la mañana. La venta será en las oficinas del Lorca Deportiva sitas en el estadio Artés Carrasco. El sábado por la tarde, todas las entradas se venderán en las taquillas y ya no habrá promoción. El horario de oficinas es de 10:00 a 13:00 horas por la mañana y de 17:00 a 20:00 por la tarde. El sábado, de 10:00 a 13:00 horas.

Todos los niños de los distintos clubes de fútbol base de Lorca podrán entrar gratis siempre y cuando vayan con la indumentaria de su club. En el apartado deportivo, el tercer técnico de la temporada, Alberto Castillo, no podrá contar con el delantero Cristo García, por sanción, y con el aguileño, Ramón Arcas, por lesión.