Tres rivales sin nada en juego, los jueces en la pelea del Real Murcia por el play off

Se está resistiendo y mucho el último billete al play off de ascenso a Segunda División en el Grupo II de Primera RFEF. Si hace una semana el Ceuta reforzaba sus opciones, solo siete días después, tras la derrota de los de Romero en Alcoy, la pelea vuelve a estar abierta. Es verdad que los ceutíes lo tienen todo a favor, sin embargo, tanto Recreativo de Huelva como Real Murcia han demostrado que quieren dar guerra hasta el final. Son los granas los que menos opciones tienes. Necesitarían una carambola los de Alfaro, pero, después de la vida extra conseguida el domingo, en Nueva Condomina sueñan con el milagro.

Solo faltan ya dos jornadas para el final, dos jornadas en las que el Real Murcia, con dos puntos de desventaja, tendría que sumar los seis puntos en juego y esperar que sus rivales firmen un cierre desastroso. Viendo la racha de los murcianistas y los rivales a los que se enfrentan no será descabellado el pleno final, pero es que da la casualidad que los mismos equipos que se cruzan en el camino grana también jugarán ante el Ceuta, dos equipos que además llegan al cierre con los objetivos cumplidos, jugándose solo el orgullo.

Las claves EL GOAL AVERAGE Ganado al Recreativo, casi perdido con el Ceuta En caso de empate con el Ceuta, con el goal average ente ambos igualado, habría que tener en cuenta la diferencia de goles, y en esa estadística, los granas resultarían perdedores al tener los ceutíes un +12 y los de Alfaro un +2. En cambio, los murcianistas tienen ganado el goal average al Recreativo. TRIPLE EMPATE Una opción casi imposible, pero a favor del Murcia Será muy difícil que se dé un triple empate, pero podría darse tanto a 59 puntos como a 60 puntos. Si ocurriera esa carambola prácticamente imposible, el Real Murcia superaría en la clasificación a sus dos rivales, quedándose con el quinto puesto.

Este sábado, a partir de las siete de la tarde, el Mérida, que en la jornada 36 conseguía la salvación matemática, visitará Nueva Condomina, mientras que a la misma hora el Atlético B, acomodado en la mitad de la tabla, jugará a domicilio en Ceuta. Solo una semana después, en la última jornada de la liga regular, se cambiarán los cruces. El filial rojiblanco recibirá a los de Alfaro a la misma vez que el Mérida hará de anfitrión frente a los de Romero.

La lógica dice que tanto Ceuta como Real Murcia tienen en su mano conseguir los seis puntos de forma sencilla, no alterándose la clasificación, pero ninguno deberá despistarse después de ver lo que ocurría este pasado domingo en El Collao. Aunque el Alcoyano tampoco se jugaba nada, fue capaz de dar la sorpresa y quedarse los tres puntos (3-1) ante un conjunto caballa que estaba obligado a ganar.

No es el único ejemplo. Y es que cada final de temporada se dan sorpresas, sobre todo de equipos descendidos, que ya firmada su caída, ganan partidos que no habían ganado en toda la liga. Eso tendrá que evitar el Recreativo de Huelva, el tercer rival de los granas en la batalla por el play off, y es que los onubenses visitan el sábado al Recreativo Granada, equipo ya de Segunda RFEF. Más podría haber en juego en la última jornada liguera para los del Nuevo Colombino. En ese cierre recibirán al Ibiza, que aunque ya tiene asegurado su puesto de play off, todavía no tiene confirmado el tercer puesto.

Ganar y golear

El Real Murcia no solo tendrá que ganar sus dos últimos partidos. El Real Murcia también tendrá que intentar meter el mayor número de goles si quiere tener alguna opción en caso de empate con el Ceuta. Ahora mismo, con el goal average igualado, los ceutíes tendrían ventaja sobre los granas gracias a la diferencia de goles. El +12 del Ceuta contrasta con el +2 de los murcianistas, de ahí la necesidad de buscar dos goleadas ante Mérida y Atlético B si se quiere reforzar las opciones de conseguir la carambola.

El club vuelve a lanzar entradas a cinco euros para llenar el estadio

Cuando parecía que el choque ante el Mérida iba a carecer de emoción, los resultados de la última jornada han vuelto a meter al Real Murcia en la pelea por el play off, convirtiendo la próxima cita en otra final para los granas. Por ello, el club quiere contar de nuevo con el apoyo de sus aficionados. Al igual que se hizo en la previa del encuentro contra el Castellón, el Real Murcia ha lanzado una promoción por la que los abonados podrán retirar todas las entradas que deseen al precio de 5 euros. En la cita con el líder, hasta 25.000 personas se dieron cita en las gradas, una cifra que se espera mejorar el próximo sábado a las siete de la tarde.

Por otro lado, el Real Murcia también anunció ayer la puesta en marcha de la ampliación de capital con la que se pretenden recaudar siete millones de euros después de que el capital social haya quedado reducido a cero tras la homologación del Plan de Reestructuración. De esos siete millones, cuatro serán suscritos por Felipe Moreno. Los accionistas del club podrán participar en la primera fase, suscribiendo como máximo la misma cantidad que ya tienen.