Acosta: "Ha sido el primer día que he sentido que la moto estaba para ganar"

Casi todo le había salido de cara a Pedro Acosta en el año de su estreno en MotoGP. Había concluido todas las carreras, tanto al sprint como los grandes premios. Era el único piloto que se había salvado de un ‘cero’. Y en Le Mans, un circuito gafado para el piloto de Mazarrón, llegó. Lo hizo en un día donde aspiraba no solo al podio. Quería la victoria: «Ha sido el primer día que he sentido que la moto estaba lista para ganar. Hemos hechos unos cambios en el warm up, un poco de electrónica para evitar las vibraciones, y hemos dado un poco con la idea», declaró ‘El Tiburón’ a DAZN tras la prueba.

Pero las esperanzas se acabaron en la segunda vuelta, demasiado pronto. Mientras que Jorge Martín, el dominador del fin de semana en Le Mans, se peleaba en cabeza con ‘Pecco’ Bagnania, el murciano, que había realizado una buena salida, se instalaba en la quinta posición. Había superado a Maverick Viñales y estaba a rueda de Fabio Di Giannantonio. Pero en una curva de derechas perdió el control delantero de su KTM y se fue por los suelos. «La moto funcionó bien, pero algunos pilotos hicieron cosas raras en la pista y terminé cayendo», se justificó el mazarronero. «Ya es tradición no acabar la carrera aquí porque llevo cuatro años corriendo el Mundial y ‘enculo’ todos los años. Pido perdón al equipo, que había hecho un trabajo tremendo este fin de semana. A ver si puedo seguir en esta línea y acabar con estos errores», dijo ya mirando al próximo Gran Premio, en Barcelona el próximo 25 y 26 de mayo.

El ‘cero’ provoca que Acosta, que es lo que menos le importa en estos momentos, baje hasta la sexta plaza de la clasificación general. Se queda con 73 puntos después de ser sexto en la carrera al sprint del sábado. En cualquier caso, es el mejor piloto de KTM, dejando claro que es merecedor de tener el próximo año una moto en el equipo oficial.

Jorge Martín firma un pleno con remontada de Marc Márquez hasta la segunda plaza

El español Jorge Martín lo ganó todo en el Gran Premio de Francia de MotoGP, en el que consiguió el récord de vuelta rápida, la ‘pole’, la victoria en la carrera sprint y también en el gran premio. Martín sumó así su segunda victoria de la temporada, por delante del también español Marc Márquez y del italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que son los tres primeros clasificados en la tabla de puntos, con 129 puntos para Martín, 91 en el caso del italiano, y 89 para el ocho veces campeón del mundo.

El doble campeón del mundo de MotoGP sorprendió en la salida a Jorge Martín y si fallaba estrepitosamente por un problema mecánico en la cita al sprint, ayer ya no era así y Bagnaia se situaba líder y se puso al comando de la carrera, con un Marc Márquez que volvió a repetir su buena salida.

Bagnaia dominó las vueltas iniciales por delante de Jorge Martín y Aleix Espargaró, con Maverick Viñales quinto.

El piloto italiano no consiguió despegarse de la presión de Martín, que aguantó firme tras el rebufo del campeón del mundo y con Márquez superando a Viñales. El interés de la carrera fue en aumento con el primer intento de Martín de superar a Bagnaia en la vuelta veinte, lo que en realidad benefició a Marc Márquez, pues la pelea entre ambos ralentizó su ritmo y el ocho veces campeón del mundo se ‘enganchó’ para dar cuenta del italiano en la última vuelta.