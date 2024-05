Alfaro: "Todavía tenemos opciones matemáticas y hay que pelearlas"

Quedan nueve puntos en juego en la Primera RFEF y el Real Murcia está a cinco de la quinta plaza, la última libre para clasificarse para el play off en el Grupo II. A esos cinco puntos de desventaja hay que sumar que los granas también tienen perdido el goal average , de ahí que las opciones de pelear por el ascenso sean prácticamente nulas para los murcianistas. Sin embargo, a Pablo Alfaro no le queda otra que mantener la esperanza mientras las matemáticas no digan lo contrario. De ahí el discurso del técnico maño en la rueda de prensa de ayer, previa al partido que mañana disputará el Real Murcia en el campo de Antequera.

«Las matemáticas dicen que seguimos teniendo opciones. Eso es algo tangible y a lo que nos tenemos que agarrar», indicaba ayer, insistiendo en que el equipo va a continuar persiguiendo poder estar entre los cinco primeros y confiando en que puedan pasar cosas raras.

«La experiencia en el fútbol te va diciendo que pasan tantas muchas cosas inesperadas. En estas situaciones, lo único que suele producir beneficios es centrarnos en lo que depende de nosotros. En lo que no depende de nosotros, poco se puede hacer», comentaba.

«Nuestra obligación es dar un pasito más, seguir acercándonos con esa mentalidad de perseguidor que llevamos ya muchos meses, por lo pasado anteriormente. Vamos a ver si somos capaces. Lo que depende de nosotros vamos a exprimirlo al máximo, es nuestra obligación. Tenemos mucha gente detrás esperando esas situaciones para generarles momentos como el del partido anterior. Que sales al calentamiento, con el calor que hacía y el café en la mano, y veías lo que veías. Es un espectáculo maravilloso, que puede tener el Murcia, el Real Murcia y sobre todo que se produce porque los jugadores en el campo lo han hecho lo mejor que han podido hasta el último instante», continuaba, recordando el ambiente vivido en el encuentro de la pasada jornada contra el Castellón.

Sobre el Antequera, rival que mañana intentará lograr la victoria para superar a los granas en la clasificación, Alfaro indicaba que «es un equipo atrevido, que tiene mucha movilidad en los hombres de la segunda línea y últimamente están siendo muy efectivos. Tenemos que hacerles daño futbolísticamente donde más sufren ellos».

Por último, para este encuentro, Pablo Alfaro tiene las dudas de Isi Gómez y de Marcos Mauro. El centrocampista tiene molestias en el tobillo después de un golpe recibido en el encuentro contra el Castellón, mientras que el central ya se quedó fuera hace una semana por problemas físicos. Esperará a hoy el técnico para saber si puede contar con ellos, aunque ayer decía que había que ser cautos.