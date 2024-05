Álvaro Muñoz llega al UCAM con la primera patata caliente

El UCAM Murcia ya tiene nuevo director deportivo. Solo 48 horas después del cierre de la temporada en Segunda RFEF para los universitarios, el club anunció en nombre del elegido para sustituir a Miguel Linares. No ha buceado mucho en el mercado la entidad murciana. En esta ocasión todo quedará en casa. Y es que el elegido es Álvaro Muñoz, hasta ahora coordinador de las bases del UCAM Murcia. Asciende el murciano, que además tendrá el apoyo de un recién llegado, aunque también de la Región. Será Ismael Garrido, hasta hace unos meses en la estructura técnica del Real Murcia.

Muñoz y Garrido serán los encargados de planificar una plantilla que bajará su presupuesto, aunque se mantendrá entre los fuertes de la Segunda RFEF. Lo que posiblemente sí cambie sea el discurso. A diferencia de las últimas dos temporadas, en las que desde un primer momento se habló de ambición y de ascenso, para el curso 24-25 posiblemente nadie en las oficinas de La Condomina pronuncie la palabra ascenso. Y es que los dos últimos fracasos deportivos han pesado mucho. Si la temporada 22-23, la primera de Miguel Linares, se pinchó en el play off, en esta los universitarios no han logrado ni clasificarse para la fase definitiva.

El hasta ahora coordinador de las bases asciende así para ocupar el despacho de Linares, la gran apuesta de José Luis Mendoza García en el verano de 2022, cuando decidió poner fin a la etapa de Pedro Reverte. Solo dos años después, Linares ha salido por la puerta de atrás tras cumplir su contrato. De hecho, desde hace ya meses el andaluz estaba sentenciado por la directiva universitaria.

Y para empezar su aventura en el UCAM, Álvaro Muñoz ya tiene su primera patata caliente sobre la mesa. Quieren los universitarios empezar cuanto antes a planificar el próximo proyecto y el primer paso será la elección del entrenador, una elección que no será fácil, si no se quiere tropezar de nuevo en la misma piedra de los últimos años. Y es que no hay temporada en la que el UCAM no acabe con tres entrenadores. De hecho, el banquillo universitario es una especie de guillotina.

Ahora mismo hay dos nombres encima de la mesa. Por un lado aparece el de Alberto Montegudo. El técnico manchego no está descartado para continuar en el club. Aunque no ha logrado el objetivo de meter a los universitarios en el play off, no desagrada en los despachos de La Condomina. Su trabajo ha gustado a los responsables de la entidad, que sabían que la misión que tenía no era sencilla, de ahí que se esté barajando la renovación.

Monteagudo llegó al UCAM en febrero para sustituir a Raúl Guillén y en su estancia en el club universitario ha dirigido 12 encuentros, ganando cinco, empatando tres y perdiendo cuatro.

Pero no es la única opción. Porque a Álvaro Muñoz también le gusta y mucho Javi Motos. El director deportivo conoce la trayectoria del técnico murciano, ahora mismo sin equipo tras ser despedido a mitad de temporada por el Mar Menor. Anteriormente Javi Motos hizo un gran trabajo en las bases del Real Murcia, comenzando con el División de Honor y dando el salto posteriormente al Imperial. Incluso llegó a sentarse durante tres partidos en el banquillo del primer equipo grana tras la destitución de Manolo Herrero.

Aunque la temporada acaba oficialmente el 30 de junio, con el UCAM ya de vacaciones al no clasificarse para el play off, no pasarán muchos días para conocer el nombre del entrenador que lidere el proyecto 24-25. Un técnico que tendrá la difícil misión de sobrevivir en un banquillo por el que en las últimas cinco temporadas han pasado hasta doce entrenadores. De hecho, con Miguel Linares en la dirección deportiva, el UCAM ha tenido cinco entrenadores -Molo, Jorge Romero, Víctor Cea, Raúl Guillén y Alberto Monteagudo-.