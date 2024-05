El UCAM cae en Málaga pero firma su presencia en el play off (96-71)

La visita al Martín Carpena le ha dejado un sabor agridulce al UCAM Murcia CB. De Málaga sale con el billete sellado para el play off de la Liga Endesa a dos jornadas para el final del calendario regular, por lo que será la segunda vez en la historia del club que vaya a pelear junto a los mejores por el título tras conseguir este hito en 2016. Mientras que por otro lado, el conjunto univeristario ofreció una imagen irreconocible ante un Unicaja que fue una auténtica apisonadora y no ofreció ni un solo momento de tregua a su rival (91-76).

Con una defensa voraz, el equipo de Ibon Navarro frenó en seco a un UCAM Murcia que quizá esté empezando a mostrar de manera más visible las secuelas de la doble competición durante todos estos meses tras la Final Four de Belgrado del pasado fin de semana en la Basketball Champions League. Hace una semana ambos equipos peleaban en Serbia por hacerse con el título, y este domingo, tras ofrecérselo a su afición en su regreso al Carpena, el Unicaja pasó por encima del UCAM en un partido bien distinto a la eliminatoria europea.

Los de Sito Alonso no pudieron ofrecer su mejor versión. Primero porque cuentan con varios jugadores mermados físicamente, que aprovecharán esta semana para recuperar energías antes del último arreón ante el Baskonia y el Breogán, el viernes y el domingo, respectivamente, y después porque estuvieron maniatados por un Unicaja que fue el dueño y señor del rebote ofensivo y apostó por una defensa alta que bloqueó por completo a todo el ataque universitario.

Tyson Carter, con 20 puntos, fue el máximo anotador de un partido en el que Alberto Díaz robó siete balones y el UCAM Murcia contó con 25 pérdidas. Una de las claves para que el conjunto univeristario apenas pudiera dar respuesta a cada uno de los golpes que le atestó su rival durante los cuarenta minutos de juego. El equipo murciano ya tiene asegurada su presencia en el play off, pero con esta derrota, al contar con un cuádruple empate en la clasificación a 20 triunfos con Gran Canaria, Lenovo Tenerife y Valencia Basket, cae hasta la séptima plaza y no será hasta el próximo domingo tras medirse a Baskonia y Breogán cuando pueda conocer su camino en unas eliminatorias de la que todavía pelea por alcanzar esa cuarta posición y contar así también con el factor cancha.

Primer cuarto

El UCAM partió de inicio con la novedad en su quinteto de David Jelínek y con un intercambio de canastas en los que no pudo controlar demasiado el ritmo del partido (4-4). La defensa alta del Unicaja llevó a los de Sito Alonso a cometer errores en ataque durante los primeros compases del partido, con tres pérdidas, y en los que Ludde Hakanson cometió dos faltas. Marko Todorovic se convirtió en la vía de anotación más fiable para los universitarios, pero la pérdida del control del rebote defensivo permitió al Unicaja contar con segundas oportunidades que no dudó en aprovechar. A partir de una técnica señalada sobre Sito Alonso, por protestar una defensa de Alberto Díaz, el equipo de Ibon Navarro consiguió marcharse en el marcador con una canasta de Carter y otra de Lima con la que se llegó al término del primer cuarto (25-18).

Segundo cuarto

Abrió el UCAM el segundo cuarto con un triple de Radovic, pero las pérdidas siguieron castigando demasiado al equipo murciano, lo que permitió al Unicaja poder engordar su ventaja (30-21). Si alguien estaba cómodo en el parqué del Carpena ese era el conjunto malagueño, pudiendo seguir su guion marcado y mermando a un UCAM que empezó a sufrir con un parcial de 12-2 que tuvo que parar Sito Alonso (37-23). El Unicaja destrozó al UCAM desde la defensa, impidiendo si quiera poder llegar a la línea del perímetro, y a campo abierto abrió esta brecha en apenas tres minutos. Reaccionó el UCAM con seis puntos consecutivos gracias a los triples de un Caupain que rompió esa defensa desde casi ocho metros con un lanzamiento que tuvo que jugarse y después otro de Arturs Kurucs mejor seleccionado (37-29). Una antideportiva de Taylor sobre el jugador letón permitió a los universitarios acudir al tiro libre para darle otro mordisco al marcador, pero no aprovechó ese momento a cinco para el descanso (37-31). Mejoró el conjunto murciano, pero no era todavía suficiente para acercarse algo más y generar peligro a su rival (39-33). El ritmo alocado y el intercambio de canastas en los últimos minutos de la primera mitad tampoco benefició a los de Sito Alonso, que volvieron a situarse a once puntos y con 13 pérdidas (47-36).

Tercer cuarto

Trató de imprimir una marcha más el UCAM con su salida en la segunda carta, abriendo el tercer cuarto con una canasta de Sleva. Sin embargo, todo continuó de la misma manera en el Carpena. Las transiciones rápidas y la velocidad en el juego del Unicaja, gracias a su brillante defensa que frenaba al UCAM en la mayoría de ocasiones, le permitió contar con la máxima diferencia a los cuatro minutos de este periodo (53-38). Las canastas por dentro de Ejim y Kravish, junto a las visitas al tiro libre, permitieron al Unicaja continuar engordando su renta hasta los 18 puntos de ventaja ante un UCAM frustrado al toparse una y otra vez con el muro cajista en defensa (67-47), por lo que tuvo que pararlo Sito Alonso con tiempo muerto. Cuatro puntos consecutivos de Caupain, con un triple, no fueron suficientes para un UCAM que continuaba castigado por su falta de control del rebote defensivo y sin respuesta en ataque (73-51). La puntilla la dio Dedovic con un triple sobre la bocina del tercer cuarto, que dejó aún más tocado a los univeristarios (78-51).

Último cuarto

Sin opción para agarrarse ya al partido, el Unicaja se marchó hasta los treinta puntos de diferencia en el inicio de un tercer cuarto en el que Dedovic cortó cualquier hilo de esperanza que pudiera existir en el UCAM Murcia (83-54). Trató el equipo murciano de maquillar la diferencia mostrada hasta entonces en el Martín Carpena, pero el Unicaja no ofreció ni un momento de tregua. Tan solo dos triples consecutivos visitantes, de Radebaugh y Hakanson, parecían ofrecer algún rayo de luz, pero el cuadro de Ibon Navarro no tardó tampoco demasiado en tiempo en neutralizar (89-65). A falta de dos minutos para el final, el equipo malagueño contaba con 25 puntos de ventaja tras otro triple de Cartery ahogaba una y otra vez el juego universitario, sin tregua ninguna, tras robar el enésimo balón Alberto Díaz. El Unicaja quería redondear su fiesta alcanzando los cien puntos, pero finalmente no lo consiguió (96-71).