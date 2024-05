El dobles olímpico Nadal-Alcaraz, un "sueño" de difícil encaje en el calendario

En la parte trasera de un frontón ubicado en el madrileño barrio de San Fermín, a escasos 100 metros de la puerta por la que acceden los aficionados a las instalaciones del Mutua Madrid Open, apareció hace unos días un mural muy especial. Obra del artista callejero TVBOY, en la pintura aparecen de espaldas y abrazados, raqueta en mano, las dos grandes figuras del tenis español. Pasado (Rafa Nadal) y futuro (Carlos Alcaraz) unidos por el presente, en una pintura que podría hacerse realidad en los Juegos Olímpicos de París.

Desde que Nadal anunció en mayo de 2023 su intención de afrontar 2024 como su último año en activo, la posibilidad de una entrega de testigo simbólica jugando juntos el dobles en la cita olímpica se disparó. «Si estoy en forma y Alcaraz quiere...», respondió a la primera pregunta sobre el tema, formulada precismanete aquel día. «Sería un sueño», respondió entonces Alcaraz. «Rafa es mi ídolo, ha sido siempre mi ídolo, y siempre da gusto competir contra él, eso quiere decir que has cumplido tu sueño. Luchas muchísimo toda la vida para conseguir ese momento, para jugar con tu ídolo, así que sería increíble jugar con él en los Juegos de París», reconoció el tenista murciano.

Ahí quedó el tema, en barbecho, hasta que ambos coincidieron en el Mutua Madrid Open. Juntos, pero no revueltos, en un torneo año y medio después. Y aprovecharon para intercambiar mensajes, no directamente entre ellos pero sí con la prensa como intermediaria. «No tiene que preguntar nada; si no hay nada extraño jugaremos», respondió Nadal al murciano tras asegurar este que todavía no habían hablado personalmente sobre el tema.

«Para mí también es una gran ilusión y si no estoy equivocado para él también, según me han dicho. Si los dos llegamos en condiciones sería bonito y podemos hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas. Y también sería algo bueno para los dos y para el equipo español», dijo el único tenista en la historia que ha ganado una medalla de oro en Juegos Olímpicos en individual (Pekín 2008) y dobles (Río 2014, junto a Marc López).

Tres veces han jugado en contra (precisamente dos en Madrid) pero nunca lo han hecho juntos hasta la fecha. «Yo espero estar a la altura para ser una buena pareja para Carlos. Él seguro que lo será para mí. Veremos dónde podemos llegar y espero poder trabajar un poco juntos antes de ello», dijo Nadal en Madrid, añadiendo que «estaría bien jugar algún torneo antes de las Olimpiadas para prepararnos y compenetrarnos en una pista».

«Prefiero el oro a Roland Garros»

Fue Alcaraz el que, días después, descartó esa vía. Jugar en París, sí, pero antes complicado. «Hablamos un poco de eso, de que sería genial jugar un torneo antes de los Juegos Olímpicos, pero va a ser difícil. En tierra el próximo torneo será Roma y después Roland Garros. Ambos torneos son realmente importantes para nosotros en individuales y no vamos a llegar en las mejores condiciones físicas. Así que va a ser difícil jugar un torneo antes de los Juegos, pero podría ser genial. Como he dicho muchas veces, si todo va bien, vamos a a jugar dobles allí, pero hasta que eso llegue tenemos muchas semanas antes», dijo el murciano antes de asegurar que, de tener que elegir, «prefiero ganar el oro olímpico a Roland Garros».

Descartados Roma, en el que además Alcaraz será baja por lesión, y Roland Garros, las opciones de jugar un torneo juntos antes de la cita olímpica se reducen hasta el extremo. El torneoolímpico de tenis arranca en las pistas de Roland Garros el sábado 27 de julio, un mes y medio después de acabar Roland Garros. Un periodo de tiempo en el que se juegan el torneo de Queen´s y el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, ambos en hierba, lo que prácticamente descarta la opción de probar al ser una superficie diametralmente opuesta a la de los Juegos.