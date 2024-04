Al Odilo Cartagena le espera en LEB Oro una liga plagada de ex ACB

Jugadores, entrenadores y ciudades ex ACB pueblan la LEB Oro, una categoría que vivió entre 2012 y 2020 una profunda crisis pero que ha recobrado el brillo de sus primeras temporadas, convirtiéndose en una competición donde se practica un baloncesto de muchos quilates. Esto es lo que se va a encontrar el Odilo FC Cartagena CB en su nueva categoría:

Doce ciudades con pasado en ACB. Doce de las diecisiete ciudades que compiten esta temporada en LEB Oro -Burgos cuenta con dos equipos- tienen pasado en ACB. Eso demuestra el nivel que ha alcanzado en los últimos tiempos la segunda categoría del baloncesto nacional, que ahora está inundada de proyectos ambiciosos que tienen como único objetivo llegar a la élite nacional.

San Pablo Burgos, que llegó a ser campeón de la Basketball Champions League, el histórico Movistar Estudiantes, tres veces ganador de la Copa del Rey y cuatro subcampeón de ACB, Gipuzkoa Basket, Baloncesto Fuenlabrada y Real Betis son conjuntos que han pasado recientemente por la Liga Endesa. Pero además hay ciudades como Torrelavega y Cáceres, en los años 90, Alicante, Valladolid, Menorca, Ourense y Lleida que en el pasado estuvieron compitiendo al más alto nivel y que recientemente han regresado a la LEB Oro con nuevos clubes con gran apoyo social.

Categoría profesionalizada. Pabellones con capacidad para cinco mil espectadores y aficiones que acuden en una media de tres mil a los encuentros se encontrará el Odilo FC Cartagena en su nueva etapa en una categoría totalmente profesionalizada, que logra captar a jugadores con pasado brillante en ACB con suculentos contratos. El ya veterano Clevin Hannah, que jugó en Joventut, Gran Canaria, Andorra y UCAM Murcia; el pívot Oliver Stevic, ex de Fuenlabrada y Gran Canaria, entre otros; y el también pívot Víctor Arteaga, que estuvo en Murcia, Breogán y Estudiantes y que llegó a entrar en una convocatoria de la selección española en unas Ventanas FIBA, coinciden en el Hestia Menorca. Pero hay muchos más nombres ilustres en la categoría, como Mike Barcello, del Gipuzkoa, que es el máximo anotador con 19,81 puntos; el escolta Brad Davison, que milita en el Lucentum Alicante y que anota 18,41 puntos por encuentro; el ex ACB Francis Alonso, que aporta 13,75 puntos al Estudiantes; el pívot ex del San Pablo Burgos, Bilbao Basket y Guipuzkoa Goran Huskic, que lidera el juego interior del Leyma Coruña que también cuenta con el murciano Álex Hernández y el georgiano Beka Burjanadze; y el veterano base internacional Tomás Bellas, que juega en el Fuenlabrada.

Entrenadores con dilatada trayectoria. Jordi Juste se estrenará en una LEB Oro que cuenta con muchos entrenadores con pasado en ACB, como es el caso de Diego Epifanio, Jota Cuspinera, Pedro Rivero, que llevó la temporada pasada al Zunder Palencia al ascenso, Diego Ocampo, Paco García, Félix Alonso, con quien trabajó el hoy técnico cartagenerista como ayudante, Javi Rodríguez, Rafa Monclova y el ex seleccionador nacional Juan Antonio Orenga, que lucha por salvar al Castellón.

El sistema de competición. La categoría está compuesta por 18 equipos, que se enfrentan en una liga regular a doble vuelta (34 jornadas), de la que sale el campeón y primer ascendido a ACB, así como los tres descendidos a LEB Plata, que son los que ocupan los puestos 16, 17 y 18.

Los equipos clasificados entre el segundo y el noveno puesto se enfrentan en los cuartos de final, un play off al mejor de cinco partidos que clasifica a cuatro ganadores para la Final Four que se celebrará en una sede. El ganador de esas semifinales y final que se disputan a partido único se gana el derecho a ascender a ACB junto al campeón de la liga regular.

¿Quién manda esta temporada? La LEB Oro está a punto de cerrar la temporada regular y de conocer al primer equipo ascendido. Solo faltan dos jornadas y el Leyma Coruña del murciano Álex Hernández cuenta con una victoria más que el San Pablo Burgos y el ICG Força Lleida. Cuarto y quinto son el Movistar Estudiantes y el Tizona Burgos. Por abajo ya se conocen a dos descendidos, Clavijo y Cáceres, mientras que por evitar caer a Plata están luchando hasta otros cuatro conjuntos.

Los cupos también rigen en LEB Oro. El Odilo Cartagena, con los cuatro jugadores con contrato, ya cuenta con cuatro cupos nacionales que se exigen en plantillas para entre diez y doce jugadores. También podrá contar con dos extracomunitarios. El resto podrán ser comunitarios o cotonou. Por tanto, un problema menos para el director deportiva a la hora de completar el equipo.

Las exigencias económicas. No es necesario un canon para jugar en LEB Oro, como también está abolido en ACB desde hace unos años. Pero el club, en base a las normas de la temporada pasada, tendrá que abonar a la Federación Española en concepto de cuota de inscripción 36.000 euros, que deberá pagar a mitad del mes de julio. Asimismo, cada equipo deberá depositar un aval bancario de 150.000 euros para responder de los incumplimientos de las obligaciones económicas que puedan corresponderle, así como someterse a un control económico por parte de la Federación Española, que en caso de detectar inviabilidad, podría retirarle de la competición.

Todos los partidos son televisados. Los aficionados del Odilo Cartagena no solo podrán ver en directo en el Palacio de los Deportes los partidos de casa, también tendrán la oportunidad de seguir por televisión los de fuera. En la temporada actual, todos son ofrecidos por la plataforma LaLiga+, que ofrece un paquete anual de 39,99 euros y otro mensual de 7,99 por ver los encuentros de un equipo. También hay otros a 9,99 al mes para ver todos los partidos de la competición.