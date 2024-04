El Hozono Jairis cierra con derrota un curso histórico

El Hozono Global Jairis puso punto y final a una temporada que comenzó con muchas dudas pero que, gracias a Montañana y a las nuevas incorporaciones hechas en la segunda vuelta, aprobó con buena nota. Las de Alcantarilla sucumbieron (70-47) en un partido de vuelta que fue un calco del disputado en el Fausto Vicent. El Spar Girona no permitió que las de Alcantarilla entraran a la pista en ningún momento, impuso su ritmo y la mayor calidad de sus jugadoras. Lo peor fue la lesión de Belén Arrojo, que dejó muy malas sensaciones por cómo se produjo.

El Jairis y el Girona reprodujeron el primer cuarto del partido de ida. Demasiados nervios, demasiadas imprecisiones y canastas fáciles debajo del aro falladas estrepitosamente. El Girona no es que jugase mejor, pero a golpe de calidad iba sumando anotaciones que ponía el más difícil todavía. Puntito a puntito las gerundenses se iban en el luminoso hasta poner un sonrojante 14-4. Tras un tiempo muerto de Montañana, las alcantarilleras, de la mano de Arrojo y Horvat, acortaron las diferencias para seguir luchando hasta el final (14-8).

La primera canasta de Marina Bettencourt al inicio de la segunda manga dio algo de esperanza al equipo de Alcantarilla, pero fue un espejismo. Nicholson, Bresch y Canella acertaron con un parcial de 8-0 para poner las cosas claras para las locales (18-10). Ese ‘abuso’ de las de Roberto Íñiguez tocó el orgullo del Jairis y un par de buenas acciones defensivas, acercó a las ‘chicas de negro’ a cuatro puntos (18-14). Sin embargo, el Girona sabía dónde buscar las carencias de las del Jairis. Íñiguez ordenó jugar muy abierto y forzar los enfrentamientos individuales donde la calidad de las locales hacían mucho daño. Para contrarrestar esta situación, Montañana dispuso una zona de ayudas para evitar los uno contra uno. La fórmula funcionó y el Jairis consiguió un parcial de 0-5 con una inspirada Arrojo (26-21). Justo cuando mejor estaba la capitana, en una entrada a canasta, la alero granadina piso mal y su tobillo se quebró como el corazón de sus compañeras. La jugadora del Jairis tuvo que salir en camilla y llorando. Hasta ese momento era la máxima anotadora de las alcantarilleras, con lo que el reto era todavía más complicado. Un par de triples de Grande y Konig permitieron a las de Anna Montañana no perder la cara al partido para llegar al descanso con cinco abajo (31-27).

Durante el tercer cuarto, las de Montañana estuvieron a una canasta de voltear el luminoso (31-29), pero en esa relación tóxica que ha mantenido el Jairis con el marcador en esta eliminatoria, no se puso por delante de las catalanas en ninguna fase de los 80 minutos de los dos partidos. Las de Alcantarilla no eran capaces de acertar con el aro rival en esas fases claves. La baja de Lou López y la sobrevenida de Arrojo fueron una mochila muy pesada para que las de Montañana pusieran nerviosas a las jugadoras de Íñiguez. Fue en este periodo cuando las locales rompieron el choque, con un parcial de 9-0 (49-33) que dejó muy dañadas en lo moral y en lo físico a las ‘chicas de negro’. El tanteo de esta tercera manga (21-10) dejó bien a las claras que el Girona no quería ninguna sorpresa. Las locales firmaron su máxima diferencia a favor, hasta el momento, al final de este periodo con +15 (52-37).

El partido entró roto en el último cuarto. El Girona movió a sus jugadoras para recuperarlas físicamente. Íñiguez ya tenía la mente en las semifinales. Por su parte, Montañana confió en las componentes que mejor llegaron a estos instantes últimos. De esta forma, se consumieron los minutos en competición de un Hozono Global Jairis que, a pesar de lo grosero de este último marcador (70-47), ha hecho historia clasificando por primera vez para un play off por el título. Ahora toca lamer las heridas que, en forma de lesión ha dejado esta última eliminatoria, y planificar la próxima, pero para eso queda todavía mucho.