Resistencia insuficiente del UCAM

No bajó los brazos e intentó sortear todos los contratiempos que aparecieron en el Palau Blaugrana, pero la perseverancia del UCAM Murcia CB no encontró el premio que buscaba ante el Barça (97-86). El conjunto universitario no pudo sorprender a los azulgranas en un partido marcado por la gestión de las faltas en piezas fundamentales. Y es que jugadores como Dylan Ennis, Marko Todorovic o Simon Birgander alcanzaron el descanso con tres infracciones en su casillero, y el guion fue aún peor cuando Rodions Kurucs se marchó eliminado al inicio del tercer cuarto con cinco. No pudo utilizar el UCAM Murcia así todo su potencial ante uno de los equipos más poderosos de la competición, por lo que perdió buena parte de sus opciones de mirar al tercer puesto. Más aún cuando Veseley, en la última acción del encuentro, también adjudicó el ‘basketaverage’ a los azulgranas con un mate.

Después de quince minutos en los que la plantila de Sito Alonso marcó territorio con su acierto desde el perímetro y rompiendo desde el triple la defensa en zona planteada por los azulgranas en un primer momento, el equipo universitario se congeló a cinco minutos para el descanso. El paso adelante del Barça, con su acierto también desde el perímetro con hombres fundamentales como Laprovittola, superó al UCAM en esta fase del partido que acabó siendo decisiva para el resultado final. Y es que en la segunda mitad, ante un UCAM lastrado, sin poder utilizar la mayoría de sus fortalezas, el Barça se dedicó a conservar tanto su ventaja como energía, dando lugar a un partido con ataques mucho más alegres y rápidos, que en nada beneficiaba a los intereses de los de Sito Alonso.

Tan solo para mantenerse vivos en un partido al que no perdieron la cara en ningún momento y tan solo su deseo de agarrarse a cualquier posibilidad hasta el final desencadenó en unos minutos que llevaron a no perder la fe a los universitarios antes de cambiar el chip para la Final Four de la Basketball Champions League de Belgrado de este viernes 26 ante el Unicaja (21.00 horas).

Parecía que se le iba a atragantar la defensa en zona planteada por el Barça a un UCAM Murcia que supo despertar en ataque a partir de los dos minutos de partido. Después de un arranque con Da Silva omnipresente en el parcial de 5-0 de salida, el conjunto universitario rompió el plan de Grimau desde el triple con los lanzamientos convertidos por Caupain y Kurucs (9-8). Ambos jugadores fueron las novedades en el quinteto, junto a Simon Birgander, y tres recuperaciones del UCAM le permitieron correr y marcar territorio en el Palau (9-14). Sin embargo, con las rotaciones, la primera obligada en el puesto de pívot por dos faltas de Birgander, al equipo murciano se le atragantó de nuevo la zona con su segunda unidad (20-16). Apareció Sant-Roos para poner templanza en el juego murciano tras varias posesiones en las que se agotó el reloj, y Todorovic se sacó de la chistera una canasta más tiro adicional con la que el UCAM terminó por delante (21-22).

Marcó territorio de nuevo el equipo de Sito Alonso con un inicio de segundo cuarto con un parcial de salida de 0-7. Y es que no era solo los números lo que mostraban la diferencia, sino que era el UCAM el que estaba imponiendo su total dominio con su defensa en primera línea y su acierto en ataque (21-29). Lo tuvo que parar con tiempo muerto Roger Grimau a los dos minutos de juego, pero no encontró la reacción necesaria.Aún así, el Barça continuaba sin poder anotar una canasta en juego en este cuarto hasta que Abrines se destapó desde el triple y eso permitió despertar a los azulgranas hasta tal punto que fue Sito Alonso el que tuvo que pararlo ahora tras un parcial de 5-0 y un cambio de tendencia en el juego (30-33).

Lo confirmó el Barça con la vuelta a pista, con las canastas de Kalinic y Vesely que noquearon todavía más a un UCAM que por primera vez se vio superado y Laprovittola dio la puntilla, al perder también a Todorovic tras cometer su tercera falta. Un 17-0 de parcial con el que el cuadro murciano se quedó congelado antes del descanso con el segundo triple del argentino (41-33). A dos minutos para el descanso apareció Ennis para sacar una canasta más tiro adicional que rompió la sequía visitante, pero la tercera falta de Birgander complicaba seriamente la rotación en el puesto de pívot para un UCAM que continuaba sufriendo (43-36). Aún así, el equipo murciano se armó de carácter para darle la vuelta a la situación (47-40).

El intercambio de canastas en el inicio de la segunda parte no cambió demasiado el guion de un partido en el que las faltas comenzaron a complicar todavía más para el UCAM. A las tres de Todorovic, Birgander y Ennis se sumó la cuarta de Kurucs y un Barça que rondaba los diez puntos de ventaja (55-47). No duró mucho más en pista el alero universitario, con tres infracciones en apenas tres minutos de este periodo, lo que devolvió a pista a Sant-Roos. El alto número de interrupciones, con las visitas al tiro libre, solo beneficiaba al Barça en la gestión de su ventaja. Sin embargo, intentó asomar la cabeza el UCAM con un triple de Todorovic que rebajó la renta a seis puntos (59-53). Cada vez que intentaba reaccionar el equipo universitario, el Barça era capaz de castigarle, sobre todo desde el triple, y dos lanzamientos convertidos por Abrines devolvieron el marcador a como estaba antes (67-58). El alero sumó su tercero y Ricky Rubio, totalmente solo, logró la máxima ventaja, provocando el tiempo muerto de Sito Alonso (73-60). Fue entonces cuando el Barça supo gestionar su renta y su energía ante un UCAM lastrado en su defensa por las faltas, sobre todo el juego interior, al no poder mantener su intensidad. Eso disparó el marcador de este cuarto con dos ataques algo más alegres, aunque la distancia se mantuvo (79-68).

El último cuarto arrancó con la presencia de Moussa Diagne, hasta entonces inédito en el partido pese al problema con las faltas de los pívots, y un triple de Ludde Hakanson que rebajaba la distancia hasta los ocho puntos (79-71). Grimau apostó por Nnaji en el juego interior para frenar el ímpetu de Diagne y un mate del pívot devolvió la distancia a diez puntos cuando el equipo universitario intentaba acercarse (83-73). El UCAM mostraba mejores sensaciones en esta fase del choque, pero no fueron suficientes y tan solo sirvió para hacer un efecto acordeón en el marcador mientras que los azulgranas tenían el reloj a su favor (87-78). A pesar del cansancio el ritmo de juego aumentó en este tramo, con ataques más rápidos por parte de ambos y un Barça tratando incluso de hacerse con el ‘basketaverage’. Aún así, los de Sito Alonso no bajaron los brazos en ningún momento, y un triple de Todorovic le permitió creer de nuevo (89-81) a tres del final. En el último minuto una canasta de Jabari Parker más tiro adicional permitió al Barça llevar la iniciativa en el tramo final para buscar el ‘basketaverage’ y lo acabó consiguiendo con un mate sobre la bocina de Vesely (97-86).