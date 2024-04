El Real Murcia, a demostrar que quiere estar en el baile del play off

Con cuatro victorias consecutivas se presenta el Real Murcia en La Rosaleda, sin embargo, será en el campo del Málaga donde se demuestren las verdaderas posibilidades de los granas en este final liguero. Porque, después de muchas jornadas dormitando, los murcianistas parecen haber despertado, convirtiéndose en un candidato al play off, y para confirmar esa candidatura están obligados a dar esta mañana (12.00 horas) un golpe sobre la mesa.

Deberán ganar los de Alfaro a un Málaga afianzado en la cuarta plaza a la espera de lo que suceda una semana después, cuando el Ceuta, con tres puntos más que los murcianos, visite Nueva Condomina. Pero antes de mirar a Ceuta, toca mirar a Málaga, y la cita de hoy no será sencilla para un conjunto grana que llegará a La Rosaleda con la lección bien aprendida, después de la goleada encajada cuando los de Pellicer visitaron la capital del Segura.

Decía el técnico del Málaga el viernes que este Murcia no tiene nada que ver con el Murcia que en la primera vuelta encajó el famoso 1-4, y es que los granas viven su mejor momento. Gracias a sus cuatro últimas victorias se han colocado a tres puntos del deseado quinto puesto, de ahí que todas las posibilidades estén abiertas. Superados los miedos, ahora los de Alfaro tendrán que superar un calendario terrorífico, un calendario en el que aparecen el Málaga, el Ceuta y el Castellón, y todos de forma consecutiva.

La primera parada será hoy en La Rosaleda. En un estadio que posiblemente supere los 25.000 espectadores, el Real Murcia se encontrará en el mejor escenario posible para confirmar que su mejoría es una realidad, para empezar a meter miedo al Ceuta y al Recreativo, sus rivales en la batalla por el quinto puesto.

La enfermería vacía

Y para suerte de Alfaro, el técnico llega a este tramo con la enfermería vacía. Isi Gómez volverá al once titular tras tener unos minutos hace una semana y la duda está en si Loren Burón aparecerá de inicio o esperará su turno en el banquillo después de perderse los últimos tres partidos.

No hay bajas por lesión, pero sí habrá una ausencia importantísima para el Real Murcia. Los granas, que llevan cinco semanas sin encajar un gol, no podrán contar con su mejor central. Alberto González no jugará por sanción y las opciones que hay en el banquillo para sustituirle no dan demasiada seguridad. Lo normal es que sea Marcos Mauro el que acompañe a Rofino en el centro de la zaga, con José Ruiz y Marc Baró por las bandas.