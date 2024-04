El Jimbee alarga su depresión con otro empate

El Jimbee Cartagena no pasa del empate en Córdoba en un partido en el que el cuadro cartagenero fue de más a menos hasta los últimos cinco minutos donde mejoró cuando ya iba perdiendo.

El cuadro portuario salió mejor al choque, con mucha intensidad más intensidad que su rival y en el primer minuto Lucao avisó con su disparo, que se estrelló en el palo. Josan González, técnico local, consciente de que no le gustaba el inicio del partido ordenó que los ataques de los suyos fueran en superioridad y metió a Víctor, portero suplente, ya que Fabio inició el partido, para que con la pelota el Córdoba atacara cinco contra cuatro. El ritmo del Jimbee en el primer tramo de partido era muy alto, ayudado por la amplia rotación de Duda que tras tres minutos ya había cambiado a todos los jugadores de campo, pero las ocasiones que se iban sucediendo a favor del cuadro cartagenero no encontraban el premio del gol. Córdoba avisó en el minuto ocho con su primer acercamiento peligroso y sirvió para entrar en el partido y conseguir nivelarlo.

Rozando el descanso, tan solo faltaban diez segundos, llegó la mejor ocasión del primer tiempo y la tuvo Lucao para el Cartagena pero su derechazo que buscaba la escuadra se encontró con un Fabio espectacular que con una estirada milagrosa evitaba el gol visitante. Quedaba todo para el segundo tiempo, con la sensación de haber visto una gran primera mitad, pese a no haber goles, con mucho ritmo y con un Cartagena superior durante muchos minutos, pero sin el premio del gol.

El segundo periodo comenzó de una manera más pausada y sin la determinación ofensiva por parte cartagenera que se vio en el primer tiempo. No conseguía hacer daño a los locales que sí lo consiguieron a mitad del segundo periodo. Zequi, jugador excepcional, puso en ventaja a los suyos en una rápida contra donde consiguió atraer a Mellado en la presión para generar ventaja y tras apoyarse en un Kaué que estaba instalado dentro del área, le devolvió la pared para que a placer el dorsal número siete local hiciera el primero de la tarde. Este tanto fue la chispa que necesitaba el partido para despertar tras una reanudación un tanto y también lo fue cuando dos minutos después en una internada de Perin, Bebe, el futbolista cordobés que sin duda estaría viviendo un partido especial por jugar en su tierra, vio la roja directa y lo que estaba siendo un partido especial, se convirtió en una pesadilla para el jugador que la próxima temporada firmará en Inter Movistar.

En los dos minutos de superioridad el Córdoba fue incapaz de aumentar la ventaja porque emergió la figura de Chemi que con una sucesión de paradas mantuvo con vida al Jimbee. El técnico visitante activo el portero jugador a falta de cinco minutos en busca del empate y lo encontró tras un minuto de intensos ataques, en un derechazo cruzado de Javi Mínguez. El cuadro portuario fue valiente y mantuvo la misma táctica de atacar en superioridad y un minuto después, tras una gran jugada Mellado desde la frontal del área le daba la vuelta al partido.

El partido enloqueció y prácticamente, en la jugada siguiente y esta vez con portero jugador el cuadro local fue Pulinho el más listo de todos y recogió un balón suelto, tras un mal despeje de Chemi, para devolver las tablas a un partido que había enloquecido y donde las decisiones arriesgadas de ambos técnicos tenían sus frutos. Y la locura casi termina con un triunfo visitante en el último segundo pero la doble ocasión de Motta y Tomaz no acabó en gol de milagro y el encuentro finalizaba en tablas.

Este empate aleja al cuadro portuario de su objetivo de terminar la liga regular en las cuatro primeras posiciones para tener ventaja de campo en el play off, además, no asegurar matemáticamente su presencia en las eliminatorias por el título y prolonga la racha de tiempo de no ganar a más de un mes.