ElPozo recibe al Palma Futsal con el liderato entre ceja y ceja

Después del parón internacional y con el tramo decisivo de la LNFS en el horizonte a falta de cuatro jornadas, ElPozo Murcia recibe a un Palma Futsal situado en quinta posición a partir de las 19.00 horas en el Palacio de los Deportes. Doce puntos en juego y una buena chance para los murcianos de seguir metiendo presión al FC Barcelona, que cayó derrotado en casa ante el Real Betis dejando una oportunidad de oro para los murcianos de igualar a puntos con los culés en el liderato pero teniendo el ‘golaverage’ perdido.

Pese a que el objetivo principal para los locales sea seguir recuperando sensaciones tras la Copa de España de cara al play off, es inevitable no mirar hacia arriba en la tabla más aún después de su última victoria contra Jaén en el Olivo Arena, logrando tres puntos de mucho valor que sirvieron además para conseguir una distancia de más de un partido con Inter Movistar, Palma y el propio Jaén.

No será un duelo sencillo pues a tierras murcianas llega el vigente campeón de Europa y uno de los grandes aspirantes al título liguero, habiendo sacado una victoria contundente en su feudo antes del parón por 6-2 ante Alzira. Pese a su gran nivel, en la ida ElPozo ya doblegó a los mallorquines por 4-6 remontando en la segunda parte.

Uno de los objetivos más allá de la victoria será gestionar la carga de los internacionales, pues no conviene asumir riesgos antes de encarar el play off que pondrá realmente en valor todo lo realizado durante la temporada regular. El único tocado, aunque finalmente ha entrado en la convocatoria entre algodones, será Marcel, con el que no se asumirá ningún riesgo.

Por lo demás, Gadeia, Felipe Valerio, Rafa Santos, Niyazov y Marlon llegan en perfectas condiciones a un duelo que servirá como vara de medir para ver el estado del equipo, que había dejado algunas dudas en las últimas jornadas tocado anímicamente por el incidente copero.

El técnico, Dani Martínez, destacó en la rueda de prensa previa al choque que en la plantilla se respira energía muy positiva. «Tenemos de nuevo esa sensación de hambre e ilusión, tenemos ganas de ganar y en Jaén teníamos a nivel interno el objetivo de demostrarnos que lo de Peñíscola fue por la situación, queríamos volver a ser competitivos y compactos para aspirar a todo, ha vuelto la normalidad», explicó ante los medios el entrenador de ElPozo.

En lo que respecta a la clasificación, destacó que hay que darle valor a los puntos. «En este club siempre hay que mirar para arriba, el partido del domingo vale tres puntos como valía el del Betis en la jornada uno, todos son duros y difíciles y nuestra exigencia es mirar hacia arriba. La victoria en Jaén nos dio algo de oxígeno pero hay que rematar la faena, asegurar la segunda plaza y apretarle con todo al Barça», concluyó.