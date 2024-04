ElPozo pierde dos puntos ante Palma en los compases finales (2-2)

ElPozo dejaría escapar tres puntos de oro en una segunda parte en la que echarse atrás le saldría caro ante un Palma Futsal que empataría a falta de treinta segundos para dejar el definitivo 2-2 y complicar el segundo puesto para los de la Región.

Murcianos y baleares se citaban en el Palacio de los Deportes tras el parón internacional con algo más que una victoria en juego pues con el playoff en el horizonte, a estas alturas las sensaciones del final de temporada juegan un papel fundamental para el tramo decisivo de la LNFS.

Los de Dani Martínez saldrían a darle una tarde entretenida a la marea roja, apretando arriba y estando cerca en los primeros compases de abrir la lata en botas de su pichichi, Marcel, que alejado de los problemas físicos trataría de sorprender con un potente disparo que se estrellaría en la madera.

El dominio era claramente local en el primer tiempo y Barrón ya acumulaba bastantes paradas de mérito cuando aparecería Ricardo Mayor tras una gran acción de pívot peleando de espaldas de Esteban para recortar y disparar fusilando al meta visitante haciendo el merecido 1-0 a falta de ocho para el descanso.

Asediar con todo la portería balear supondría que los de Antonio Vadillo se cargasen de faltas llegando la sexta y con ella una oportunidad de oro para Gadeia. El brasileño, especialista desde el lanzamiento de doble penalti, vería como su disparo esta vez se marchaba ligeramente desviado del palo izquierdo propiciando que la mínima ventaja se mantuviese hasta el descanso.

Tras el entretiempo, pondría una marcha más Palma y el duelo entraría en un auténtico correcalles que dejaria un remate de Rivillos al travesaño que al contragolpe cerrca estaría de aprovechar Ricardo Mayor para hacer el segundo en su cuenta particular.

El frénetico ritmo no tendría en los primeros minutos consecuencias en el marcador pero sí en el contador de faltas, dejando a ElPozo con tres en el casillero con toda la segunda parte por jugar. Los de la Región se defendían con uñas y dientes viendo como Edu Sousa se hacía grande en cada ataque de un cuadro balear que estaba cada vez más cerca del empate.

Perdonar saldría caro para interés murciano, y el contragolpe haría que los de Dani Martínez lograsen poner tierra de por medio cuando Gadeia tiraría de veteranía para cortar un pase horizontal, conducir el balón hasta el área rival y ceder el balón a Eric Pérez que a puerta vacía ante la salida de Barrón pondría el 2-0.

El cambio en el marcador no cambiaría la dinámica pues no dejaría de intentarlo Palma en botas de un Gordillo que vería como Edu Sousa le detenía dos remates a bocajarro para levantar a la afición que no creía todo lo que estaba sacando su guardameta ante el vigente Campeón de Europa.

Cinco minutos y el portero jugador sobre pista siendo Rivillos el director de orquesta que intentaba mover el árbol de un lado a otro para darle emoción a los minutos finales, y vaya si se la daría. Un remate lejano tocaría en la cabeza de Marlon para mandar el balón al fondo de las mallas con tres minutos aun por disputar y con Edu a lo suyo parando casi todo lo que le llegaba, pero los milagros tambíen tendrían un límite.

Con menos de sesenta segundos por disputar, una nueva buena parada del portugués dejaría el balón franco a Vilian que pondría el definitivo 2-2. Un empate que no sirve de mucho a ElPozo pues ve como sus competidores se acercan al segundo puesto y como se le escapa una nueva oportunidad de poner en apuros al FC Barcelona por el liderato.

ELPOZO MURCIA: Edu Sousa, Ricardo Mayor, Gadeia, Taffy y Esteban-cinco inicial- Eric Pérez, David Álvarez, Rafa Santos, Marcel, Marlon y Felipe Valerio. PALMA FUTSAL: Barrón, Neguinho, Chaguinha, Rivillos y Cleber-Gordillo, Marcelo, Rómulo, Ernesto, Vilian y Bruno Gomes. GOLES: 1-0. Min 14. Ricardo Mayor. 2-0. Min 32. Eric Pérez. 2-1. Min 37. Marlon (p.p). 2-2. Min 39. Vilian, ÁRBITROS: Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo amonestaron en los locales a Rafa Santos y en los visitantes a Gordillo, Vilian y Rivillos. CANCHA: Palacio de los Deportes.