Cerrar la temporada con buen sabor de boca, el único consuelo del UCAM

El UCAM Murica afronta uno de sus últimos partidos en Segunda Federación esta temporada. El conjunto universitario, después de su tropiezo ante el Mar Menor, ha perdido toda opción de poder ingresar dentro de los play off. Disputa un nuevo encuentro en La Condomina, ante el San Roque de Lepe, y se podrá seguir a través de Football Club, a partir de las 12.00 horas. El UCAM Murcia ha sido capaz esta temporada, de desilusionar a sus aficionados, después darles una pequeña esperanza y de nuevo arrebatádsela.

Como se venía diciendo a lo largo de toda la temporada, Miguel Linares, era el responsable número uno de la mala gestión del club universitario, y en Onda Regional, anunció que no seguirá formando parte de la entidad en la próxima campaña.

La derrota del pasado domingo ante el Mar Menor, sentenció cualquier tipo de opción, si es que las había, de los universitarios de poder meterse dentro de los play off. Un equipo que consiguió encarrilar dos triunfos seguidos, casi tres meses y medio después, da a entender que las cosas bien no se han hecho a lo largo de todo el verano y durante el propio curso. No han conseguido ni llegar vivos en la pelea, al último partido de liga, a falta de tres encuentros para la conclusión de la temporada.