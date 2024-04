El UCAM Murcia, a mostrar en el Palau Blaugrana que no va de farol

El UCAM Murcia CB tiene en su mano todos los ingredientes para firmar la mejor temporada de su historia. A cinco jornadas para el final de la liga regular de la Liga Endesa ya se podría considerar como la mejor marca histórica del conjunto universitario en sus casi cuarenta años de vida, pero todavía quiere más. Tiene la oportunidad de alcanzar cotas que hasta ahora nunca había alcanzado, ni de plantarse en escenarios en los que hasta ahora nunca había aparecido. Y la mejor muestra de ello es que el UCAM visita esta noche el Palau Blaugrana (20.45 horas, Movistar +) con la vitola totalmente merecida de rival directo del Barça por la tercera posición de la Liga Endesa.

La plantilla de Sito Alonso, con sus 19 triunfos en 29 jornadas, tiene en su bolsillo más de medio billete para el play off de la Liga Endesa. Sin embargo, no es simplemente el de participar en las eliminatorias, sino el de llegar lo más lejos que pueda. Por esa razón, llega a Barcelona con el objetivo de hacerse con el factor cancha en el play off -condición que se le otorga a los cuatro primeros clasificados de la liga regular- y de imponerse en un Palau que tan solo ha conquistado en la ACB en la temporada 2017-2018. Ya sabe el UCAM lo que es ganarle a este Barça, al imponerse en el partido de la primera vuelta en el Palacio de los Deportes por nueve puntos de diferencia (82-73), algo que también puede ser clave en la lucha por el tercer escalón al entrar en juego el ‘basketaverage’ en caso de un balance igualado a triunfos entre ambos equipos. Y quiere volver a hacerlo antes de poner rumbo a Belgrado esta semana para afrontar la Final Four de la Basketball Champions League, donde se medirá en la semifinales al Unicaja Málaga el próximo sábado 26 de abril.

Para este encuentro todo apunta que Sito Alonso podrá contar de nuevo con un Ludde Hakanson que venía arrastrando molestias físicas, pero que ya parece totalmente recuperado. Sin embargo, la nota negativa es la de un Marko Todorovic que no ha podido entrenar durante toda la semana por enfermedad, lo que le convierte en duda hasta última hora para saltar al parqué del Palau. En este caso, el técnico madrileño debe descartar a un jugador de la convocatoria para que pueda entrar el base sueco, y en un principio podría tener todas las papeletas el pívot si no se recupera a tiempo en lugar de un jugador exterior.

El UCAM tan solo ha perdido un partido de los últimos nueve de la Liga Endesa, y fue en su visita a la Fonteta ante el Valencia Basket, y buscará prolongar este buen momento en la competición doméstica para superar a un Barça que es el que mejor porcentaje desde el triple presenta de toda la competición (40,59%) y que parece mostrar mejores síntomas tras su dos derrotas consecutivas el pasado marzo ante Baskonia y Breogán. Roger Grimau, técnico azulgrana, podrá contar de nuevo con Willy Hernangómez en el juego interior y esta misma semana era Jabari Parker el que renovaba su compromiso hasta 2026.

Un premio al trabajo hecho

Sito Alonso, entrenador universitario, se mostró confiado en las posibilidades de su equipo para asaltar el Palau. «Simplemente tener la oportunidad de poder adelantarles en la clasificación ya es un premio del trabajo hecho todas estas jornadas», explicó ayer ante los medios y añadió que «si queremos tener alguna opción, se trata de hacer todas las cosas perfectas». En este mismo sentido se refirió a que «cualquier despiste te saca del partido y no hay ninguna opción de poder competir contra ellos en el Palau».