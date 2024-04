El Odilo Cartagena no renuncia al ascenso por la vía rápida y se aferra a la remontada

Todavía no ha dicho la última palabra el Odilo Cartagena en su eliminatoria de campeones por el ascenso a la LEB Oro y el conjunto albinegro se aferra a la remontada esta tarde (19.00 horas) en Zamora para hacer historia por la vía rápida. Después del jarro de agua fría sufrido hace una semana en el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria, el equipo de Jordi Juste no quiere bajar los brazos y tratará de imponerse al Zamora por más de nueve puntos de diferencia tras caer por 60-69 en el encuentro de ida. Este resultado acabaría con esta noche con el conjunto albinegro en la LEB Oro, sin embargo, si finalmente no lo consigue, contará con una nueva oportunidad al entrar de lleno en el play off con el resto de candidatos para estar presente la próxima temporada en el segundo escalón del baloncesto nacional, algo que ningún equipo de Cartagena ha conseguido hasta la fecha.

En una hipotética presencia en el play off por la segunda plaza en juego por el ascenso, en cuartos de final se enfrentaría al peor clasificado en liga regular de los siete que quedarán aún con vida después de este fin de semana en las eliminatorias de octavos de final, y disputará el primer partido fuera de casa y el segundo en el Palacio de los Deportes de Cartagena.