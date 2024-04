"La gente que haga las cuentas que quiera, mis únicas cuentas son ganar al Málaga"

El fútbol son quinielas. Y, ahora mismo, cuando solo restan seis jornadas para la conclusión de la liga regular en Primera RFEF, todas las aficiones empiezan a hacer sus pronósticos para saber si sus equipos van a conseguir los objetivos deseados o no. Y en esas esta el murcianismo. Después de una campaña desilusionaste, los aficionados del Real Murcia quieren creer pese a un calendario en el que tocará jugar contra clubes como el Málaga, el Ceuta y el Castellón. Aunque muchas miradas están puestas en el duelo con los ceutíes, antes hay que enfrentarse al Málaga, de ahí que Pablo Alfaro no quiera oír hablar de «cuentas de la lechera», centrándose solo en la cita de mañana domingo (12.00 horas) en La Rosaleda.

«La única cuenta que tengo en la cabeza es ganar en Málaga», decía ayer Pablo Alfaro, no queriendo mirar más allá. «No soy ni pretendo estar en la cabeza de cada uno y de las cuentas que puedan hacer, pero a mí eso no me influye», añadía, tirando de experiencia. Y es que el preparador grana deja claro que «por muchas cuentas de la lechera que hagas, como se suele decir, no se van cumpliendo casi nunca cuando no dependes de ti».

Depende el Murcia de sí mismo para pelear por ese deseado quinto puesto, quinto puesto que está a tres puntos, por ello Alfaro quiere que seguir manteniendo lo que está funcionando. Con cuatro victorias consecutivas, el maño decía que «de momento nos está yendo bien pensar en lo nuestro, en lo que podemos influir, y ahora mismo eso es el partido de Málaga, que es lo que nos toca más reciente».

Y solo del Málaga quiso hablar Alfaro, negándose a hacer cuentas o estimaciones sobre cuántos puntos serán suficientes para llegar al quinto puesto, ahora en manos del Ceuta. «¿Qué te voy a decir ahora de cuando toque jugar contra el Mérida o el Atlético B? Vamos a pensar en Málaga», insistía, recordando que el partido de mañana domingo «va a ser un reto muy bonito». «Creo que puede ser una mañana de fútbol espectacular en La Rosaleda», continuaba.

Alfaro espera «un partido largo porque puede ser que haya pocas concesiones». Y es que según el técnico «la competitividad va a ser brutal en prácticamente cada metro cuadrado del terreno de juego». Por ello considera que «necesitamos el 100% a nivel físico condicional y psicológico táctico de todos los que estén en el campo, los minutos que estén. Este nivel te exige eso. Tenemos clarísimo que debemos estar a nuestra mejor versión para ir allí con garantías de éxito».

Sin Alberto González

Deberá mantener el Real Murcia su fortaleza defensiva y deberá hacerlo sin su mejor zaguero. Alberto González no podrá estar en La Rosaleda por sanción. Sin embargo, Alfaro no quiso excusas. «Ojalá durante todos los partidos que nos quedan solo tengamos una baja». Sobre quién será su sustituto en el once, el maño no quiso dar pistas, aunque sí dijo que «lo tenemos bastante claro».

Con la enfermería ya vacía, la duda ahora es saber si Loren Burón podrá entrar en el once o si tendrá que esperar su turno en el banquillo para no forzarle después de tres semanas fuera por lesión. Alfaro decía que «tiene posibilidades de volver». «El miércoles tuvimos un partido amistoso a puerta cerrada contra un equipo Champions de Malasia y participó. Jugar el partido es la mejor prueba de que ya está bien».

Pellicer: «Este Murcia no tiene nada que ver con el de la primera vuelta»

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, hablaba ayer de la evolución positiva del Real Murcia en este 2024, dejando claro que no tiene nada que ver este equipo con el que golearon en la primera vuelta. Y es que hay que recordar que en Nueva Condomina, los malaguistas golearon a los murcianos por un contundente 1-4. «Es un equipo que ha cambiado mucho, que no tiene nada que ver con el equipo del partido de ida. Lo ha cambiado todo», insistía Pellicer, recordando que el Real Murcia «es un club con mucha historia, una plantilla hecha para estar arriba y ahora lo está haciendo en un contexto muy complicado tras la primera vuelta».

El preparador malagueño también destacó que los granas «conceden muy poco, hacen los partidos muy largos, es uno de los equipos que menos tiros recibe a puerta, de los que más duelos defensivos gana... Nos van a llevar a estar totalmente diferentes al partido de allí», continuaba.

Por otro lado, después de dos empates consecutivos en La Rosaleda, decía que «toca reengancharnos a la victoria delante de nuestra gente» y también explicaba que ese duelo ante el Murcia «Es un ensayo de play off por el estado de forma del rival». Pellicer además se mostraba «muy confiados viendo entrenar a mi equipo, va a ser partido muy duro. Hay que afrontarlo con mucho atrevimiento, es un momento para jugadores con muchísima personalidad. Es un momento muy importante, no queda absolutamente nada».

Hablaba el técnico del Málaga de «partido clave», y es que según decía «conseguiríamos el primer objetivo para seguir luchando por esa meta». «El rival está haciendo una segunda vuelta brutal y alejaríamos a ese rival. No sería liberarnos, sino reafirmarnos y pelear para saber que en estos cinco partidos hay que dar lo mejor. Lo primero que hay es que certificar para darle continuidad y transmitir esa energía positiva».