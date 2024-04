Ancelotti presume antes del clásico de la defensa ante el City: "No vi a ningún aficionado triste por cómo jugamos"

Hace una semana, el clásico era un partido diferente. El Barcelona había logrado revertir el favoritismo en su eliminatoria contra el PSG y tenía en su mano acceder a semifinales de la Champions. El Real Madrid estaba obligado a ganar en el Etihad, donde nade lo hacía, para superar al Manchester City. El clásico Madrid-Barça (domingo, 21.00 horas) no era una preocupación para ninguno. Las tendencias se han invertido: los blancos vuelven a ser los grandes candidatos en Europa y al Barça solo le queda inquietar al Real Madrid en Liga. En estas circunstancias compareció Carlo Ancelotti.

"La noche del Chelsea fue mucho más sufrida"

El análisis reposado de la clasificación para semifinales de la Champions centró gran parte de su intervención. "Cada uno puede opinar de una manera. Jugamos como había que jugar. Si no puedes tener la pelota tienes que buscar otras fórmulas. No vi a ningún aficionado triste por cómo jugamos. Me remito a un dicho español que me gusta mucho: 'Háblame del mar, marinero", defendió el italiano, quien puso en valor el ejercicio de resistencia defensiva del Etihad.

"Fue una noche importante. Más difícil que la eliminatoria del Chelsea (en 2022, el cruce en el que más sufrió Carletto), pero esa tuvo un sufrimiento difícil de igualar. Hay que recordar que contra el City estuvimos poco tiempo fuera de la eliminatoria. Fue gracias al bloque hicimos atrás", insistió el italiano.

Para Ancelotti, la excelente temporada del Real Madrid es fruto de la "fuerza de un equipo que es fruto del trabajo. Tengo un núcleo de jugadores que anteponen el equipo a su ego personal. Lo del otro día quita todas las dudas. Pocas veces se ha visto a un conjunto 'top' con semejante nivel de compromiso". De esa ecuación forman todos, desde los más jóvenes a veteranos como Modric. Carletto considera que el croata "no aceptará ser un revulsivo", porque su objetivo es siempre dar el máximo.

"No había visto tirar un penalti a Rüdiger"

El croata falló el penalti en la tanda que terminó con un gran sabor de boca después de un titánico esfuerzo. "Estamos recuperando bien. Hay jugadores a los que le ha hecho falta un día más, como Mendy, que no ha entrenado, pero van a estar todos en la convocatoria", explicó el italiano. El técnico del Real Madrid contó además la intrahistoria de la tanda fatídica: "Escogimos a los mejores jugadores en ese momento. Preguntamos quiénes estaban listos. Kepa nos ayudó mucho y Lunin tenía muchos informes elaborados por Llopis (entrenador de porteros)".

El tanto decisivo lo anotó Antonio Rüdiger. No fue el lanzamiento más ortodoxo, pero su valor es incalculable. "Probamos a que tirara varios penaltis el lunes. Marcó los tres que intentó, aunque es verdad que nunca le había visto tirar un penalti. Llega un momento en el que el aspecto técnico es secundario. Lo más importante es lo emotivo. Si se encuentra bien y tiene la tranquilidad necesaria lo va a tirar bien. A veces tienes dificultad para encontrar cinco lanzadores, pero yo tenía más el otro día", desveló.

También fue clave en el desenlace crítico el trabajo de su hijo, Davide Ancelotti, y segundo entrenador del Real Madrid, que podría iniciar en breve una aventura en solitario. "Todo el cuerpo técnico tiene un alto nivel. Tenemos jóvenes que aportan mucho entusiasmo. Siempre encuentra algo nuevo, lo que me facilita las cosas a mi edad. Lo más importante es que tenemos un ambiente sano. Aquí tenemos en cuenta a todo el personal, desde los utilleros al personal médico. Los éxitos dependen de todos", puso en valor Ancelotti.

"Viviremos un clásico de los de siempre"

El Barcelona fue el último de los temas de conversación, por eso Carletto agradeció la primera pregunta relacionada con el partido del domingo que va a decidir la Liga. O bien el Real Madrid la deja sentenciada en el Bernabéu o el Barcelona le pone cierta tensión, dejando la distancia a cinco puntos y pudiendo recuperar el golaveraje. "Estamos más cerca del título, pero tendremos ante nosotros a un rival competitivo que lo ha venido haciendo bien en los últimos partidos. Estamos convencidos de que será un clásico de siempre. El Barça es un equipo muy vivo", analizó.

Uno de los que podría ser titular es Militao en el eje de la zaga. "Solo le faltan minutos y está bien, él tiene ganas de jugar". Ancelotti buscará el complicado equilibrio de no tropezar y dar descanso a hombres como Nacho o el citado Mendy, quienes hicieron un encomiable esfuerzo junto al resto de sus compañeros. Ambos son algunos de los que tienen su futuro por decidir, pero a estas alturas, con todo en juego, el preparador del Real Madrid se limita a decir que "hay que respetar sus decisiones".

El Real Madrid sabe que la batalla del Etihad fue una final improvisada. Un partido que le impulsa para todo. "Lo estamos haciendo muy bien. Solo nos falta meter la guinda al pastel. Como siempre llegamos a este mes decisivo muy bien posicionados. Estamos recuperando a hombres como Militao y Courtois estará pronto", finalizó Carletto, el 'pastelero' de un equipo perfecto que apenas ha concedido dos derrotas contra el Atlético. Un conjunto que cotiza al alza cuando las acciones del resto están en riesgo. La Champions quedará aparcada por un día, porque todo el mundo sabe que si el Real Madrid gana al Barça, la Liga estará ya decidida.