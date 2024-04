Roberto, una amenaza conocida

El equipo grana cae en un partido amistoso ante el Johor Darul Ta’zim FC de Malasia (0-3)

El Real Murcia disputó ayer un encuentro amistoso a puerta cerrada en la Nueva Condomina frente al Johor Darul Ta’zim FC de Malasia. El conjunto de la Malasya Super League -primera división del país asiático- se encuentra realizando una pretemporada por España y el cuadro murcianista ha sido su primer rival. El choque, en el que tuvieron minutos los futbolistas menos habituales junto a una selección de canteranos, se resolvió con el 0 a 3 favorable para los malasios con los goles de Jalíl Elías en el 3, Arif Aiman en el 14 y Fancisco Geraldes en el 72. En el cuadro visitante militan el defensa central exjugador del Espanyol Jordi Amat, y el extremo Óscar Arribas, quien jugó en el Cartagena en la 22-23.

El lorquino Juan Hernández, duda para el duelo de la matinal del domingo en La Rosaleda

Sergio Pellicer, técnico del Málaga, tiene tres dudas en su once para enfrentarse el próximo domingo al Real Murcia. La primera no es una novedad. Como ya es habitual, Ramón hizo labores de descargar tras disputar unos minutos en El Cerro del Espino. Los que siguen fuera son Einar Galilea y el lorquino Juan Hernández, que avanzan en sus respectivos procesos de recuperación. El de Lorca no aparece con el equipo desde hace seis semanas, cuando disputó 22 minutos ante el Sanluqueño. Hernández ya sufrió una rotura en el bíceps femoral en diciembre y nuevas molestias le mantienen apartado del terreno de juego. No se espera que juegue contra el Real Murcia esta semana en La Rosaleda.