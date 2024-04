Birgander: "Nunca he ganado un título y ojalá pueda hacerlo con el UCAM Murcia"

Simon Birgander, pívot sueco del UCAM Murcia, "siempre" se sintió "parte del equipo" durante los cuatro meses que estuvo sin jugar por lesión y destacó que "todo el mundo en el club" le ayudó para que así fuera mientras espera levantar con él un título, pues no ha ganado ninguno.

El internacional de 26 años estaba siendo el jugador más valorado, el mejor de los partidos en la liga Endesa cuando el 10 de diciembre se torció el tobillo y le toca tener paciencia para volver a dar su mejor versión, aunque las sensaciones que está teniendo son buenas.

"He podido entrenar esta semana muy bien y eso me ayuda mucho", reconoció alguien que nota "algo de falta de ritmo y colocación en la pista, que es lo que se pierde", aunque se ve "muy bien de piernas y más fuerte".

"Fue un poco duro estar ahí mirando cuando el equipo jugaba y se clasificaba para la Copa del Rey, todo esto es duro mentalmente", pero no le faltó apoyo del club, de su familia y de la afición: "Sentía mucho el cariño de la gente, todo el mundo me hablaba al entrar en la pista y me sentí muy animado y querido".

Este sábado, a las nueve menos cuarto de la noche, tendrá la oportunidad de continuar su progresión en la cancha del Barcelona, donde "los partidos son siempre difíciles contra un equipo de Euroliga que hace muy buen baloncesto y ahora que ha vuelto Ricky Rubio" cree que "ha mejorado".

"Tenemos que hacer nuestro juego con mucha energía y buena actitud" y vencerle otra vez supondría asaltar el tercer puesto que ahora tiene el rival con 20 victorias y 9 derrotas, por las 10 y 9 que presentan los universitarios, respectivamente.

"Para eso entrenamos duro durante toda la semana con el fin de llegar bien. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero el objetivo es ganar", apuntó quien está llamado a ser un jugador importante en el último tramo del campeonato liguero y en la final de la Liga de Campeones de Europa la próxima semana en Belgrado.