Rodri Ríos: "Para jugar en NC tendría que pagar una multa desproporcionada"

Tanto los aficionados del Real Murcia como los del Ceuta tienen señalado un día en rojo en el calendario. Y ese día es el 28 de abril. Ese domingo ambos equipos se medirán en Nueva Condomina, afrontando un partido clave en la lucha por el quinto puesto. El que no podrá estar en el estadio grana es Rodri Ríos. El delantero, que en enero abandonaba la disciplina murcianista para volver al conjunto caballa, tiene en su contrato una cláusula por la que no puede enfrentarse a su ex salvo que pague una multa. A ello se refería ayer el soriano en rueda de prensa. El atacante, que ya suma seis goles con el Ceuta, explicaba que «no hay ninguna cláusula que me impida jugar, pero existe una multa económica para poder jugar en Murcia», indicaba, no cerrando la puerta a poder estar -«no se ha hablado de eso todavía, pero estaría guay poder jugar»-, aunque sí dejando claro que «es difícil ya que es una cantidad desproporcionada». Algunos medios, como Ceuta TV, indicaban ayer tras las declaraciones del jugador que la cantidad que el Ceuta debería pagar al Real Murcia para que Rodri Ríos esté en Nueva Condomina se aproximaría a los 300.000 euros.

El Real Murcia incluyó esas condiciones en los contratos de salida de otros dos futbolistas que abandonaron el club en el mercado invernal. Uno fue Arturo Molina, que se marchó al Ibiza, y el otro Sergio Santos, cedido en el Algeciras. Ni uno ni otro han podido enfrentarse a los granas en esta segunda vuelta.