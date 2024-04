Los deberes del FC Cartagena para remontar de nuevo el vuelo

El Fútbol Club Cartagena se ha vuelto a acercar a la zona peligrosa de la tabla nada más comenzar el tramo decisivo de la temporada. Ese tramo al que recurrentemente Julián Calero se refiere como el momento más importante de la temporada haciendo alusión a Luis Aragonés. Como dijo el sabio, «la liga se decide en las últimas diez jornadas» y es aquí donde el conjunto albinegro ha vuelto a sufrir.

Todo parecía encaminado cuando el equipo cartagenero ganó siete partidos en once jornadas. Los albinegros habían entrado en una dinámica vencedora con plena confianza y con las ideas claras. Sólo dos tropiezos frente al Elche (0-1) y el Burgos (3-0) cortaron momentáneamente el vuelo que retomó el equipo contra el Racing de Ferrol (2-1), Eldense (0-0), Andorra (1-0) y Leganés (0-0).

No obstante, contra el líder y en Butarque comenzaron los cartageneros su particular subida al ‘Tourmalet’. La pendiente se inclinaba figuradamente mientras el Cartagena veía en el horizonte al Real Valladolid, Real Sporting, Real Oviedo y Levante. Julián Calero avisó de que el trabajo aún no estaba hecho y el tiempo ha terminado dándole la razón para desgracia albinegra: el equipo está de nuevo al borde del abismo tras sus dos derrotas consecutivas y necesita recuperar ese espíritu de remontada.

Confianza ciega en la idea

¿Qué necesita el FC Cartagena para volver a ganar? ¿Qué hizo en su momento cuando la situación era mucho peor? El conjunto albinegro debe volver a creer en la idea de su entrenador y llevarla a cabo hasta las últimas consecuencias como ya hizo hace cuatro meses. Entonces, sin nada que perder, el Cartagena perdió los nervios y confió a ciegas en su técnico. De esa manera volvió el gen competitivo que se creía perdido -desde entonces sigue instalado en la plantilla- y volvieron las victorias.

Argumentos futbolísticos

Debe el Cartagena renovar la actitud como logró en el parón navideño, pero además, necesita recuperar argumentos futbolísticos que ha trabajado y que ha perdido en las últimas semanas. Comenzando por abajo, los de Calero necesitan recuperar la solidez defensiva con la que dejaron a cero al Racing, Amorebieta, Mirandés, Eldense, Andorra y Leganés. En las dos últimas jornadas, el equipo ha concedido goles con demasiada facilidad a pesar de mostrarse sólido en su área. Parece cuestión de acierto bajo palos, una situación corregible.

Pasando por la medular, el Cartagena nunca ha destacado en su etapa más reciente por controlar la posesión de la pelota, sin embargo, sí ha sido diferencial en la sala de máquinas tanto en ataque como en defensa. Aquí corta el Cartagena la fluidez de la ofensiva rival y desde aquí lanza a su ataque para hacer daño al espacio. El centro del campo albinegro tiene su fuerte en la transición rápida, un elemento que no ha relucido en las dos últimas semanas. Tanto Valladolid como Sporting encontraron espacios entre líneas convirtiendo a Stipe Biuk y a Gaspar Campos en los mejores del partido para sufrimiento de su defensa. Además, la desconexión entre la medular y el ataque ha sido el rasgo más patente del Cartagena.

Por último, el ataque debe volver. Debe volver a hacer goles tras cinco jornadas sin hacerlo y debe recuperar otros aspectos que ganaban puntos y partidos.Entre ellos, y en conexión con el medio, necesita el Cartagena terminar jugadas tras contra para ver de nuevo potenciada una de sus mejores armas. Tiene deberes Julián Calero para volver a ganar al mismo tiempo que intenta evitar los nervios incapacitantes del tramo decisivo.