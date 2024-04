Las convocatorias, el factor que entra en juego en el UCAM para la recta final

El UCAM Murcia CB afronta un cierre de temporada en el que cuenta con todos los ingredientes para firmar el mejor año de sus casi cuarenta de vida. Ya de por sí está siendo una temporada histórica, con su participación en la Copa del Rey, su segunda presencia en una Final Four de la Basketball Champions League y con más de media clasificación para el play off de la Liga Endesa en su bolsillo. No obstante, el conjunto universitario no se conforma con eso. Quiere dar un paso más, y para ello contará con una plantilla de 14 efectivos que tendrá que gestionar Sito Alonso en las próximas semanas de una manera algo diferente.

Y es que con las recuperaciones del pívot Simon Birgander y del base Ludde Hakanson, quien se espera que esté disponible para el duelo de este sábado (20.45 horas, Movistar +) ante el Barça en el Palau tras las molestias que le impidieron participar ante el Zunder Palencia, el técnico universitario deberá hacer dos descartes antes de afrontar los encuentros de la Liga Endesa, y por ende, para la Final Four de Belgrado del próximo 26 de abril. Son siete partidos los que debe disputar el UCAM en los próximos veinte días, por lo que deberá administrar sus fuerzas y cuidar a efectivos que también andan acusando en las últimas semanas el afrontar por completo el calendario de dos competiciones. Todavía más teniendo en cuenta que en pretemporada también disputó la Supercopa de la ACB que acogió Murcia.

El canterano Will Falk, jugador enrolado en dinámica del primer equipo durante toda esta campaña y que ha entrado en juego en varios partidos -tanto en ACB como en Champions- está siendo uno de los dos descartes que debe realizar Sito Alonso en las convocatorias. Hasta ahora, el otro jugador que se ha quedado fuera ha sido por motivos físicos, como los que venían arrastrando Moussa Diagne o Ludde Hakanson antes de la recuperación total de Simon Birgander. Sin embargo, con todos sus jugadores disponibles, Sito Alonso deberá dejar a uno fuera de su lista.

Está por ver si este descarte llega en la línea exterior, donde el UCAM cuenta con varios efectivos, siendo Arturs Kurucs o David Jelínek, los jugadores con menos minutos desde la llegada de Jonah Radebaugh. O en cambio, el técnico prescinde de un juego interior que ahora cuenta con tres pívots con la recuperación de un Birgander que se añade a Todorvic y Diagne. Al contrario que en otras temporadas, la decisión del técnico está menos condicionada a la naturaleza de fichas de su plantilla, puesto que el UCAM cuenta con hasta 7 jugadores con ficha de cupo de formación de los catorce, y necesita cinco para la Champions y cuatro para la ACB en sus convocatorias.

Sant-Roos: «El Palau es un buen escenario para preparar la Final Four»

Howard Sant-Roos, jugador del UCAM Murcia CB, apuntó que el Palau Blaugrana, que el equipo universitario visitará el sábado (20.45 horas) para enfrentarse al Barcelona con el tercer puesto de la Liga Endesa en juego, es «un buen escenario para preparar la Final a Cuatro de la Champions League» sabiendo que seis días después la entidad tiene una cita internacional histórica. El siguiente reto es asaltar el Palau y a ello aludió Sant-Roos: «Es un partido muy importante. Sito quería jugarse la tercera posición con el Barça y creo que es un buen escenario para preparar la Final a Cuatro. Si esta situación nos la hubiesen planteado al inicio de la Liga no me lo hubiese creído pero gracias a Dios estamos aquí», dijo y añadió, antes de remarcar su concentración en el duelo del sábado, que «vamos a darlo todo y queremos ganar. De hecho queremos ganar la Champions y en la ACB, en todo lo que podamos».