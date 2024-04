El UCAM, en una carrera a codazos

Solo en una ocasión en la última década había estado tan cara la clasificación para los play off por el título de la Liga Endesa. Y el UCAM Murcia CB está inmerso en esa lucha a codazos no solo por estar entre los ocho mejores, también por conseguir ser cabeza de serie. En condiciones normales, con 19 victorias a cinco jornadas del final, tendría ya un puesto entre los ocho primeros asegurado, pero los de Sito Alonso tendrán que esperar a los siguientes partidos para certificar un pasaporte que en estos momentos sí que se puede considerar que es virtual.

Hasta el noveno clasificado, que es el Baskonia, tiene posibilidades reales de estar en la lucha por el título. El décimo, el Joventut Badalona, ya con 14, no está descartado matemáticamente, pero tiene a tres victorias ya al octavo, que es el Baxi Manresa. A los universitarios le restan cinco partidos, tres fuera, ante el Barça este sábado (20:45 horas), el líder Unicaja y el Baskonia, y dos en el Palacio de los Deportes, contra el Casademont Zaragoza y el Río Breogán. El objetivo de los murcianos ya no es solo entrar en las eliminatorias por segunda vez en su historia, sino hacerlo como cabeza de serie para tener ventaja de campo en la primera eliminatoria y, de paso, evitar a Unicaja y Real Madrid en cuartos de final.

Echando un vistazo a las últimas temporadas excluyendo la 2019-2020, que concluyó antes de tiempo por la pandemia, solo en la 2017-2018 se necesitaron 19 victorias para acabar en la octava plaza. Para encontrar que se precisaran 18 hay que remontarse a la 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. El billete más barato fue en la 2016-2017, mientras que en la anterior ocasión que el UCAM Murcia estuvo entre los ocho elegidos, en la 2015-2016, se necesitaron 17, al igual que en la 2018-2019 y en las dos últimas (2021-2022 y 2022-2023).

Caro cabeza de serie

Ahora bien, las aspiraciones reales en la actualidad del UCAM Murcia, con ese billete virtual en el bolsillo, han cambiado. El equipo de Sito Alonso se jugará el próximo sábado en Barcelona la posibilidad de acabar la jornada en la tercera plaza, pues un triunfo le daría el average con el conjunto azulgrana, que esta semana no tiene competición en la Euroliga al no tener que pasar por el play-in. El cuarto puesto más barato de las últimas campañas está en 20 victorias de la 2014-2015, una cifra que no se dará en esta ocasión. En dos ocasiones se necesitaron 24, en la pasada, que fue para el Lenovo Tenerife, y en la 2015-2016, el Baskonia. En otras tres (2020-2021, 2018-2019 y 2013-2014) la cifra estuvo en 23, mientras que en otras cuatro estuvo en 22 (2021-2022, 2017-2017, 2016-2017 y 2012-2013). Nunca en las últimas diez campañas un equipo con 21 logró la condición de cabeza de serie en el play off.

En la actualidad, Barça (20 victorias), Lenovo Tenerife (19), Dreamland Gran Canaria (18) y Valencia Basket (18) son los equipos que luchan con el UCAM (19) por ser cabeza de serie. Y entre ellos se darán varios enfrentamientos directos que resultarán decisivos.

Enfrentamientos directos clave

Los azulgranas, tras ese enfrentamiento directo del sábado con los murcianistas, tendrán que visitar al Andorra, recibir de forma consecutiva a Gran Canaria y Unicaja, y cerrar la liga en Bilbao. El Lenovo Tenerife, al que le tiene ganado el average el UCAM, juega esta semana en la pista del Valencia y después recibirá al Unicaja, para afrontar seguidamente dos desplazamientos seguidos para medirse a Breogán y Joventut. Cerrará la liga en casa contra el Baxi Manresa.

El Gran Canaria, al que también tiene ganado el average el UCAM, tiene que visitar este fin de semana a un Río Breogán con el agua al cuello, para después enfrentarse en su pista a Joventut Badalona y visitar a Barça. En la penúltima jornada recibirá al Girona, para concluir el curso en Granada.

Por último, el Valencia, el único equipo con el que perdió el plantel de Sito Alonso el average, recibirá este domingo al Lenovo Tenerife. Después jugará en Manresa y seguidamente tendrá dos duelos consecutivos en la Fonteta, ante Joventut Badalona y Real Madrid. En la última jornada visitará al MoraBanc Andorra.