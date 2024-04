Carlos Alcaraz: "Cuando empecé a sentir las molestias pensaba que no iban a ser gran cosa"

Carlos Alcaraz ya sonríe diferente. La lesión le ha truncado los torneos de Montecarlo y Barcelona, pero ya solo piensa en recuperarse y volver mejor que nunca.

En un acto en Barcelona con ISDIN, donde presentó un nuevo producto cocreado con la marca de cremas de protección solar e ideado para deportistas, Alcaraz aseguró que «con esta lesión y la pérdida de Barcelona y Montecarlo, ha sido un palo muy duro. Tengo mucha ilusión por Madrid. Vamos a intentar dar nuestro 100% para poder estar. Es muy especial».

También se quiso acordar de Barcelona, en un trofeo Open Banc Sabadell en el que no podrá defender corona ni podrá enfrentarse a Rafa Nadal, un «ídolo» para él: «No pensaba en jugar esas semifinales con Rafa. Iba a venir pensando en cada partido. Me ha dado rabia no jugar en mi país, con la gente de Barcelona. Llevo todo el año esperando estos torneos aquí». Por cierto, sobre Rafa, el de El Palmar no dejó de deshacerse en elogios: «Para todo el mundo y para mí, me alegra ver a Rafa en la pista. Ojalá pueda volver a jugar contra él. Sería un sueño jugar con él los Juegos Olímpicos. Ojalá que él y yo podamos estar al 100%. ¿Compararme con él? Compararme con uno de los mejores de la historia significa que estás haciendo las cosas bien. Intento seguir mi camino y hacer todo bien. Intento no meterme esa presión de intentar igualar a Rafa. Sé que es casi imposible».

Ahora, una vez supere la lesión, empezará su particular temporada de tierra que debería llevarlo directo a Roland Garros. Es un claro objetivo: «Es uno de los torneos que más ilusión tengo en ganar. Es uno de los objetivos de este año, pero aún quedan torneos por delante. Eso sí, los españoles nos llevamos muy bien con él. Ojalá tener mi nombre ahí».

Antes, en una rueda de prensa en el Real Club de Tenis Barcelona, explicó que su ausencia en el torneo que ganó en 2022 y 2023 no es porque esté peor de una lesión en el antebrazo que empezó a sentir en Montecarlo -«cuando empezaron las molestias pensaba que no iban a ser gran cosa», dijo-, sino porque el domingo, en un entrenamiento que realizó en el Murcia Club de Tenis, no encontró el ‘feeling’ necesario en su golpe de derecha: «Me hice una prueba el sábado por la mañana que dio unas imágenes positivas y me dio esperanzas, pero el domingo era la prueba de fuego, era el primer día que golpeaba derechas desde Montecarlo, y no fue como esperábamos, me lo noté otra vez. Cada vez que iba incrementando la intensidad de la derecha, notaba más molestias. equipo. Es un momento difícil, pero mi ‘feeling’ no es el correcto, ahora mismo cien por cien y tengo que centrarme en recuperarme», dijo el murciano. Además, señaló que «mi objetivo es llegar a Madrid, pero de momento no lo tengo nada claro, ya que me dijeron unos plazos que no se han cumplido muy bien y no han sido las buenas sensaciones. Todavía no me quiero precipitar y decir que voy a estar en el Mutua Madrid Madrid, pero mi intención es jugar allí. Voy a entrenar para intentar que esas sensaciones sean mejores, las correctas para disputar un partido de tenis al cien por cien, y ojalá pueda disfrutar de jugar en casa porque es un torneo súper especial e importante para mí», terminó diciendo.

Rafa Nadal lamenta la ausencia del murciano

Rafa Nadal está de vuelta. El tenista manacorí anunció ayer que se encuentra prácticamente recuperado para poder disputar el Barcelona Open, aunque matizó estar al 100%.

El balear vuelve a las pistas casi tres meses después de su último partido oficial, el 5 de enero en Brisbane donde perdió frente al australiano Jordan Thompson (5-7, 7-6 (8) y 6-3. Y lo hace en un torneo muy especial para él que además inaugurará la temporada de tierra para el tenista manacorí.

El tenista balear había convocado una rueda de prensa ayer en las horas previas a su debut en el Barcelona Open. El manacorí se medía al italiano Flavio Cobolli (16:00 horas) en primera ronda, aunque su presencia no estaba asegurada hasta que el propio tenista anunciase su decisión. Y así lo hizo en rueda de prensa.

El tenista confirmó que jugará en el torneo: «Contento de estar aquí, tengo muchos recuerdos bonitos de este torneo. He podido venir aquí en una decisión de último momento. La semana ha sido positiva de entrenamientos y mañana voy a estar en pista», expresó a modo de introducción.

A nadie se le escapa que es ya imposible que el mallorquín vuelva a estar al cien por cien físicamente y él es el primero en admitir estas carencias en su cuerpo: «La situación de mis lesiones la manejo como puedo. Sabemos lo que hay, no tenemos que esconder nada. No hay que hablar más de ello, no me apetece ¿Si tengo miedo? ¿Qué es lo que puede pasar, que no pueda jugar? Es lo que me ha pasado este año y medio. Seguiremos adelante hasta que yo crea que no vale la pena. No me pongo una fecha límite, pero la vida te va marcando tu camino y dentro de mi ética intento hacer lo más lógico posible», dijo.

El manacorí se refirió a la ausencia de su amigo Alcaraz para el torneo: «Es negativo, sobre todo por él, porque esté lesionado. Le deseo que se recupere bien y rápido. Es muy mala noticia para este torneo perder al número uno del cuadro, pero yo no estoy preparado aún para pensar en semifinales», recordó al ser preguntado por si le hubiera gustado enfrentarse al murciano en esta ronda.

Rafa Nadal volverá a un Barcelona Open que ha conquistado en doce ocasiones, convirtiéndole en el tenista más laureado de la historia del torneo. El manacorí regresa a las pistas de donde ha estado ausente desde el pasado 5 de enero, un tiempo que el balear ha utilizado para recuperarse al máximo para poder competir en la temporada de tierra.