Pedro Acosta, el ‘rookie’ insaciable que da otro salto en tiempo récord

No hay piloto de motociclismo en los últimos tiempos capaz de adaptarse tan rápido a las nuevas situaciones. La irrupción de Pedro Acosta en Moto3 fue sorprendente. Le costó más en Moto2, pero terminó siendo campeón del mundo en el segundo año. Y en MotoGP, una categoría donde este año es el único novato, ha entrado como un ciclón. En la primera carrera, en Qatar, rodó en puestos de podio aunque se tuvo que conformar finalmente con la novena plaza por culpa de los neumáticos. En la segunda, en Portugal, ya se subió al podio con un tercer puesto. Y en la tercera, en el exigente circuito de Austin, donde las KTM no habían logrado resultados notables en los últimos años, dio un salto más al concluir segundo después de liderar durante las dos primeras vueltas la carrera y ser superado a ocho del final por un sobresaliente Maverick Viñales. Además, se convirtió en el más joven de la historia en encadenar dos podios en la categoría reina.

Pedro Acosta, en primera posición en la salida del Gran Premio de Las Américas / Tech3

Buena salida

Acosta ya no es el novato, ya es uno más. Ya nadie le mira de reojo con recelo, pensando que es el ‘niño’. Ahora le miran a los ojos intentando encontrar la fórmula de su éxito. En el Gran Premio de Las Américas subió otro escalón. Fue segundo en los entrenamientos y cuarto en la carrera al sprint. Y en la cita más importante realizó una salida limpia, la mejor hasta el momento en su cortísima trayectoria aún con los ‘mayores’, que le llevó a liderar la carrera durante las dos primeras vueltas. A Jorge Martín le costó la vida superarle después de cerrarle todas las puertas el mazarronero durante las dos primeras vuelta. A la tercera lo logró, entrando entonces en el escenario por el liderato Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Ni siquiera después de tener una ligera salida de pista y perder posiciones dejó de apretar el piloto de 19 años que quiere ser el más joven en ganar en la categoría reina. Hasta julio tiene tiempo, pero parece que podría llegar antes. Ya dijo Jorge Lorenzo que lo ve ganador dentro de dos semanas en Jerez. Y el mallorquín parece que no va muy desencaminado.

Pedro Acosta, con un tiburón en la mano, a su llegada al parque cerrado tras quedar segundo en Austin / Tech3 Racing GasGas

El ataque definitivo de Viñales

La carrera se volvió loca. Márquez se puso líder, empezó a tirar con fuerza, pero se fue al suelo cuando rodaba en solitario a diez vueltas del final, quedándose de nuevo como líder en solitario Acosta con medio segundo de renta sobre Maverick Viñales, quien llegaba desde atrás con fuerza tras dar buena cuenta de Jorge Martín. El ganador de la carrera al sprint del sábado estaba rodando más rápido y solo necesitó dos vueltas para alcanzar la cabeza y situarse en la primera plaza. ‘El Tiburón’ se dio cuenta enseguida que no podía seguir el ritmo y se decidió a conservar esa segunda plaza que provocó que volviera a hacer historia. Ahora se sitúa cuarto en la clasificación general del Mundial después de la disputa de tres carreras. Y aún queda lo mejor porque Acosta, insaciable, está imparable y tiene metido entre ceja y ceja ese récord que en su día estableció Marc Márquez y que hasta la fecha nadie había podido asaltar.

«Hacía mucho tiempo que no lo pasaba tan bien»

Pedro Acosta, con una sonrisa de oreja a oreja, reconocía que «hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en una carrera. La moto iba bastante bien y he podido adelantar, además de hacer una buena salid. Me ha faltado un poquito al final de la carrera porque he pecado otra vez del lado derecho del neumático, pero ha ido mejor que el sábado. Creo que hemos pegado un buen salto de un día a otro», manifestó en los micrófonos de DAZN. El mazarronero evitó pensar ya en el Gran Premio de España de Jerez:«No esperaros nada porque las expectativas hacen mucho daño. Todo lo bueno que salga, saldrá», dijo, para después decirle a Dani Pedrosa que «me queda mucho para aprender, pero he dejado la moto espectacular, que casi no se mueve», concluyó.