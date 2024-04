El Yeclano recibe al filial del Betis con entradas a cinco euros

El Yeclano Deportivo, que ya tiene asegurada su presencia en los play off por el ascenso, recibe esta tarde en La Constitución al Betis Deportivo con el reto de lograr una victoria que le permita seguir en la lucha por la primera plaza del grupo y, por tanto, con el ascenso directo a Primera RFEF. Los azulgranas, después de la derrota la semana pasada en La Unión, reciben a un rival que es quinto en la clasificación y que lucha por mantenerse dentro de los puestos de promoción. Con un ojo estarán los de Adrián Hernández en el Marbella-Sevilla Atlético, que se jugará a la misma hora. Un triunfo del Yeclano y una derrota del filial hispalense dejaría la distancia en solo dos puntos a tres jornadas del final de la liga regular. La directiva, con la intención de llenar el campo, ha puesto las entradas a cinco euros. «Yo no me doy por vencido. Cada día me levanto luchando porque esto solo acaba de empezar», dice el técnico, quien espera un masivo apoyo de los seguidores.