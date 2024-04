Monje Carrillo, reelegido presidente de la Federación Murciana

Se sabía desde el 26 de marzo, pero ayer se confirmó. José Miguel Monje Carrillo seguirá como presidente de la Federación Murciana de Fútbol durante cuatro años más. El aguileño de 67 arrasó, que hace solo unos días consiguió que salieran elegidos los 70 asambleístas que él propuso, fue confirmado ayer por la Asamblea Extraordinaria celebrada en la sede de la FFRM. No fue necesaria ni votación, al ser el único candidato, después de que el proyecto de Mariano Albadalejo no lograra los apoyos necesarios. Al acto asistió José Luis Morga, presidente de Honor de la FFRM, así como representantes del fúbol y fútbol sala regional, pero no hubo ningún representante institucional del Gobierno regional.

El aguileño alarga así un mandato que se inició en 2004. Ni las polémicas que han surgido a su alrededor en los últimos años, como su implicación en el Caso Soule, que en 2017 ponía patas arriba la Federación Española y ponía fin a la presidencia de Villar; o como su apoyo a Luis Rubiales después de todo lo ocurrido tras la final del Mundial femenino.